لبنان يتقدم ضمن "مؤشر حرية الصحافة العالمي"

شهد منذ بداية عهد رئيس الجمهورية تحسّناً كبيراً في ترتيبه ضمن "مؤشر حرية الصحافة العالمي" World Press Freedom Index الصادر سنوياً عن منظمة " " (JSF). فقد تقدّم من المرتبة 140 في بداية الى المرتبة 132 خلال العام 2025 فإلى المرتبة 115 في 30 نيسان 2026.



والواقع أن هذا المؤشر يعبّر عن الجهود لدعم الحريات الإعلامية وترسيخ مبادئ حرية الرأي والتعبير في البلاد، إذ إن لبنان تقدّم على بلدان أخرى محيطة عربية وآسيوية، رغم الاعتداءات المتكررة على الصحافيين، وعوامل أخرى مثل عدم صدور مشروع والنواحي القضائية، تحول دون مزيد من التقدم.

Advertisement