لبنان

مع انطلاق الشهر المريمي.. أسعار جديدة لتلفريك جونية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-05-2026 | 04:45
يُعتبر مزار سيدة لبنان في حريصا قُبلة للحجاج والمؤمنين طوال أيام السنة، الا انه يشهد زحمة كبيرة مع بداية الشهر المريمي أي في شهر أيار حيث تنظم الرحلات الدينية والأمسيات الروحية ويقصد الآلاف هذا المكان المقدس.

ويُفضل العديد من المؤمنين والسيّاح على حد سواء زياة مزار سيدة لبنان بواسطة التلفريك للاستمتاع بالمناظر الخلابة لخليج جونيه.

وقد عمدت إدارة تلفريك جونيه مؤخرا إلى وضع أسعار تذاكر جديدة حيث أصبحت على الشكل الآتي: 

الكبار: 
ذهاب: 700,000 ل.ل. – ذهاب وإياب: 1,100,000 ل.ل.

الصغار: 
ذهاب 400,000 ل.ل. – ذهاب وإياب: 600,000 ل.ل.

أسعار مخفّضة للبنانيين:
الكبار: 
ذهاب 500,000 ل.ل. – ذهاب وإياب: 700,000 ل.ل.
الصغار: 
ذهاب 250,000 ل.ل. – ذهاب وإياب: 400,000 ل.ل.

أسعار لعناصر الجيش والدفاع المدني مع عائلاتهم: 
ذهاب 200,000 ل.ل. – ذهاب وإياب: 300,000 ل.ل

الأطفال تحت الـ8 سنوات مجانا شرط ان يكونوا برفقة شخص بالغ.

وعلى الرغم من ان الأسعار ارتفعت قليلا مقارنة بالفترات السابقة الا ان العديد من المؤمنين يعتبرون بأنها تستحق حيث يبقى مزار سيدة لبنان في حريصا أحد أهم وأبرز الوجهات السياحية والدينية في لبنان، إذ يتربع على قمة تلة تطل على خليج جونيه، ويُعد أكبر مزار مريمي في الشرق الأوسط، ويجذب الآلاف من السياح والحجاج العرب والأجانب سنويًا، مما يجعله قبلة رئيسية للسياحة الدينية والثقافية في لبنان.



المصدر: لبنان 24
