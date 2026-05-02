رداً على الحملة التي يتعرض لها.. دريان يتصل بالراعي مستنكراً

- أصدرت امانة سر البطريريكية بيانا، اعلنت فيه ان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، اجرى اتصالًا بالبطريرك ، مطمئنًا إلى صحته، ومستنكرًا بشدّة ما صدر من إساءة طالته.



ووفق البيان، فان المفتي دريان أكد "تضامنه الكامل مع البطريرك ، مشدّدًا على أنّ هذه الإساءات لا تمسّ شخصًا أو مرجعيّة بعينها فحسب، بل تطال صميم الكرامة الوطنية وتسيء إلى صورة وقيمه". كما أعلن وقوفه إلى جانب البطريرك، مؤكدًا أنّ دار الفتوى بكلّ مرجعياتها وهيئاتها الدينية تقف صفًا واحدًا دعمًا له.



واضافت امانة السر ان "هذا الموقف يأتي ليؤكّد أنّ الاعتداء على الرموز الروحية هو اعتداء على الوحدة الوطنية، وأنّ لبنان، في تنوّعه، يبقى أقوى من كل محاولات النيل من رموزه أو زرع الفتنة بين ابنائه".

