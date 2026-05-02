إلى سكان هذه البلدات... إنذار عاجل من أفيخاي أدرعي

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، انذاراً عاجلاً متكرراً الى الموجودين في البلدات والقرى التالية:

- قعقعية

- عدشيت

- جبشيت

- عبا

- كفرجوز

- الدوير

وقال أدرعي: "في ضوء قيام " " بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر الجيش على العمل ضدّه بقوة. الجيش الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم. نجدد تحذيرنا انه وحرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. كل من يوجد بالقرب من عناصر "حزب الله" ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر!".