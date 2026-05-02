مراد يطالب بعفو يشمل الموقوفين الإسلاميين



أكد النائب عبر منصة "إكس"، أن موقف رجل الدولة من أي موضوع يُقاس بمدى التزامه بمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه.



وقال إن رفضنا اقتراح بصيغته الحالية، لعدم شموله فئات من الموقوفين ولا سيما الموقوفين الإسلاميين، يأتي في إطار الحرص على تجنّب الانتقائية وضمان عدالة شاملة، مع التأكيد على استبعاد من ثبت تورطهم في جرائم جسيمة، خصوصًا التعامل مع العدو والإرهاب.



وأضاف أن المفارقة تبرز حين يُبرَّر للبعض التفاوض المباشر والحديث مع عدو يقتل الشعب يوميًا، في حين يُشدَّد في رفض عفو عام شامل لأسباب واهية.



وختم بالتأكيد أن الاتساق في احترام القانون ليس خيارًا انتقائيًا، بل يجب أن يكون معيارًا واحدًا يطبق على الجميع.

