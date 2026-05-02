مستشفى بعلبك الحكومي يُحذّر من تفاقم أزمة الكلاب الشاردة وشحّ اللقاحات

توجّه مدير شكر، في بيان إلى بلديات ، بدقّ ناقوس الخطر، منبّهًا من تفاقم مشكلة الكلاب الشاردة في ظل الشحّ في اللقاحات.







وقال: "كما تعلمون، فإن الحكومي كان وسيبقى الملاذ الآمن للمرضى، وخاصة في حالات الأوبئة. نحيطكم علمًا بوجود شحّ في لقاحات داء الكَلَب، وبما أن علاج هذه الحالات من دون تلقي اللقاح يؤدي إلى وفاة المريض ويشكّل خطرًا على من حوله، نطلب منكم القيام بما يلزم للتقليل من هذه الظاهرة ووضع حدّ لانتشارها. دمتم في صحة وأمان دائمًا".

