المجلس الشيعي يستنكر إغتيال خطيب مقام السيّدة زينب

تلقى المجلس الإسلامي الأعلى في ببالغ الأسف والألم نبأ إغتيال خطيب مقام السيدة زينب، في ريف العالم فرحان حسن المنصور، بإلقاء قنبلة عليه في سيارته ما أدى إلى استشهاده.







وقال في بيان: "إن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إذ يستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان بحق أحد أعضاء الهيئة العلمائية للطائفة الإسلامية في ، ومن باب الحرص الشديد على وحدة الشعب السوري واستقراره بجميع مكوناته، الذي لطالما أكدنا عليه في المراحل الأخيرة ، وإذ نقدر مسارعة إلى التأكيد على أن هذه الجريمة "تندرج في اطار استهداف الرموز والإجتماعية لإثارة الفتنة وضرب حالة الاستقرار المجتمعي،وأنها لن تمر دون محاسبة" ، وكذلك إلتزامها الكامل بحماية المواطنين وصيانة ، فإننا من هذا المنطلق نعوّل على هذا الموقف لكشف خفايا هذه الجريمة النكراء وإنزال أشد العقاب بمرتكبيها، وبالتالي إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أبناء الطائفة الإسلامية الشيعية أسوة بجميع المكونات السورية ، وذلك حرصا بالدرجة الأولى على استقرار ووحدة شعبها الشقيق ،سائلين المولى أن يتغمد العالم الجليل السيد المنصور بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه".



