غارة دمّرت الحسينية القديمة في بلدة الدوير بالكامل

استهدف الطيران الحربيّ الإسرائيليّ الحسينية القديمة في بلدة الدوير في ، ودمرها بالكامل.

كما دمّر بجانبها قاعة للتعازي، بالاضافة الى قاعات وغرف أرضية ومقرّ لكشافة الرسالة الاسلامية.



وتسببت الغارة بتضرّر الأضرحة وروضة بشكل كبير اضافة الى عدد من السيارات التي كانت مركونة قربها.

وأُفيد عن إصابة شخص بجروح.