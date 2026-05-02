الكتائب: الحملة التي استهدفت الراعي ليست حرية تعبير

صدر عن جهاز الإعلام في حزب البيان التالي:



إن الحملة التي استهدفت البطريرك ليست حرية تعبير، بل محاولة منظمة لضرب مرجعية وطنية جامعة، والتشويش على مواقف سيادية واضحة.



إن استهداف بكركي يكشف إفلاساً سياسياً لدى من يفضّل التحريض على المواجهة، والهروب من المحاسبة بدل القيام بمراجعة جدية.



بكركي ستبقى فوق الحملات، وصوتاً حراً في وجه الانحدار.



ندعو والأجهزة الأمنية إلى التحرّك فوراً، لأن التهاون مع هذا النوع من الخطاب يهدد ما تبقّى من هيبة الدولة.



لا يُدار بالتحريض، بل بالمسؤولية.

