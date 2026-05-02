الرئيس عون: التعرّض لرؤساء الطوائف والمقامات الروحية في لبنان عمل مدان ومرفوض

اعتبر رئيس الجمهورية ان التعرض لرؤساء الطوائف والإسلامية والمقامات الروحية في ، عمل مدان ومرفوض نظرا لما يمثله الروحيون من قيم تتجاوز البعد الديني لتلامس البعد الوطني. لذلك يفترض بالجميع عدم المساس بهذه القيم التي تجسد وحدة لبنان وشعبه، فضلا عن أن القوانين المرعية الاجراء تمنع مثل هذه الإساءات وتعاقب مرتكبيها.ودعا الجميع إلى ابقاء الخلافات في وجهات النظر في إطارها السياسي والترفع عن الإساءات الشخصية، نظرا للانعكاسات السلبية لمثل هذه الممارسات خصوصاً في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تضامناً وطنياً واسعاً.