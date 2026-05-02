لبنان

شيخ العقل اتصل بالبطريرك الراعي: الإساءة تطال الجميع وتسيء الى لبنان والعيش المشترك

Lebanon 24
02-05-2026 | 07:05
شيخ العقل اتصل بالبطريرك الراعي: الإساءة تطال الجميع وتسيء الى لبنان والعيش المشترك
شيخ العقل اتصل بالبطريرك الراعي: الإساءة تطال الجميع وتسيء الى لبنان والعيش المشترك
صدر عن المكتب الإعلامي في مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز البيان التالي:

أجرى سماحة شيخ العقل الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اتصالاً هاتفياً بغبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اطمأن فيه إلى صحته، ومستنكراً "بأشد العبارات الإساءة التي طالته على بعض مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد سماحته خلال الاتصال "تضامنه الأخوي الكامل مع غبطته"، معتبراً أن "أي إساءة للبطريركية المارونية، بما تمثله من رمزية روحية ووطنية وتاريخية جامعة، هي إساءة تطال الجميع، وتطعن في صميم قيم العيش المشترك التي يقوم عليها لبنان. وهي مرفوضة ومُدانة بكل المعايير الوطنية، بما تشكّله من إساءة أيضاً إلى صورة لبنان وحضارته ورسالته".

وإذ يجدد سماحة شيخ العقل "رفضه القاطع للتطاول على المقامات والرموز الدينية والوطنية، يهيب بالجميع الارتقاء بمستوى أدب الحوار والخطاب الوطني، والترفع عن لغة الكراهية والتحريض الطائفي، خصوصاً في هذه المرحلة المصيرية التي تواجه الوطن، وتحتاج إلى تحصين التضامن الداخلي والوحدة الوطنية".
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مواقع التواصل الاجتماعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

المكتب الإعلامي

مار بشارة بطرس

بشارة بطرس

المارونية

