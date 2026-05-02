لبنان
شيخ العقل اتصل بالبطريرك الراعي: الإساءة تطال الجميع وتسيء الى لبنان والعيش المشترك
Lebanon 24
02-05-2026
|
07:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المكتب الإعلامي
في مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز البيان التالي:
أجرى
سماحة
شيخ العقل الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اتصالاً هاتفياً بغبطة البطريرك
الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
، اطمأن فيه إلى صحته، ومستنكراً "بأشد العبارات الإساءة التي طالته على بعض
مواقع التواصل الاجتماعي
".
وأكد سماحته خلال الاتصال "تضامنه الأخوي الكامل مع غبطته"، معتبراً أن "أي إساءة للبطريركية
المارونية
، بما تمثله من رمزية روحية ووطنية وتاريخية جامعة، هي إساءة تطال الجميع، وتطعن في صميم قيم العيش المشترك التي يقوم عليها
لبنان
. وهي مرفوضة ومُدانة بكل المعايير الوطنية، بما تشكّله من إساءة أيضاً إلى صورة لبنان وحضارته ورسالته".
وإذ يجدد سماحة شيخ العقل "رفضه القاطع للتطاول على المقامات والرموز الدينية والوطنية، يهيب بالجميع الارتقاء بمستوى أدب الحوار والخطاب الوطني، والترفع عن لغة الكراهية والتحريض الطائفي، خصوصاً في هذه المرحلة المصيرية التي تواجه الوطن، وتحتاج إلى تحصين التضامن الداخلي والوحدة الوطنية".
عون اتصل بالبطريرك الراعي وبراعي ابرشية صور معزيا باستشهاد الاب الراعي
شيخ العقل يناشد للعمل الفوري لإيقاف الحرب على لبنان
شيخ العقل يرفض "إدخال لبنان قسراً" في الحرب ويطلق نداءً لحماية النازحين
الشيخ علي قدور استنكر الإساءة إلى الراعي
شهداء وجرحى في الغارات الإسرائيليّة على شوكين وميفدون
كلام "غير دقيق" يخص الشرع وجنبلاط
بالفيديو... قصفٌ عنيف يستهدف بلدات جنوبيّة
البطريرك ميناسيان أدان التعرّض للراعي: نُطالب الجهات القضائية المختصّة بالتحرّك
أبو زيد: كرامة البطريرك خط أحمر
"منطقة بعيدة" تموّل "حزب الله".. ليست إيران وتقرير يحددها
عن "اغتيال نعيم قاسم".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
بعدما أصبحت أجمل "تيتا" لبنانية.. وصيفة ملكة جمال لبنان تكشف سر والدتها التي أصبحت "تريند"
اللبنانية الأولى في زيارة حج إلى سيدة لورد... حضور متواضع وانساني
كم تبلغ تكلفة "طائرة حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يكشف السعر
07:54 | 2026-05-02
شهداء وجرحى في الغارات الإسرائيليّة على شوكين وميفدون
07:50 | 2026-05-02
كلام "غير دقيق" يخص الشرع وجنبلاط
07:30 | 2026-05-02
بالفيديو... قصفٌ عنيف يستهدف بلدات جنوبيّة
07:27 | 2026-05-02
البطريرك ميناسيان أدان التعرّض للراعي: نُطالب الجهات القضائية المختصّة بالتحرّك
07:25 | 2026-05-02
أبو زيد: كرامة البطريرك خط أحمر
07:14 | 2026-05-02
"الوطني الحر" استنكر التعرض للبطريرك الراعي: للالتزام بالمسؤولية الوطنية
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
