شيخ العقل اتصل بالبطريرك الراعي: الإساءة تطال الجميع وتسيء الى لبنان والعيش المشترك





صدر عن في مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز البيان التالي:



أجرى شيخ العقل الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اتصالاً هاتفياً بغبطة البطريرك ، اطمأن فيه إلى صحته، ومستنكراً "بأشد العبارات الإساءة التي طالته على بعض ".



وأكد سماحته خلال الاتصال "تضامنه الأخوي الكامل مع غبطته"، معتبراً أن "أي إساءة للبطريركية ، بما تمثله من رمزية روحية ووطنية وتاريخية جامعة، هي إساءة تطال الجميع، وتطعن في صميم قيم العيش المشترك التي يقوم عليها . وهي مرفوضة ومُدانة بكل المعايير الوطنية، بما تشكّله من إساءة أيضاً إلى صورة لبنان وحضارته ورسالته".



وإذ يجدد سماحة شيخ العقل "رفضه القاطع للتطاول على المقامات والرموز الدينية والوطنية، يهيب بالجميع الارتقاء بمستوى أدب الحوار والخطاب الوطني، والترفع عن لغة الكراهية والتحريض الطائفي، خصوصاً في هذه المرحلة المصيرية التي تواجه الوطن، وتحتاج إلى تحصين التضامن الداخلي والوحدة الوطنية".

