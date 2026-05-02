مكتب المهن والنقابات المركزي وتجمع المعلمين الديمقراطيين: إلى مواجهة السلطة في الشارع

دعا والنقابات المركزي وتجمع المعلمين في (قطاع المعلمين في الديموقراطي في لبنان)، في بيان، إلى المشاركة الفاعلة والنشيطة في الإضراب الذي أعلنه تجمع روابط القطاع العام (مدنيين وعسكريين)، يومي الأربعاء والخميس المقبلين الواقعين في 6 و7 أيار 2036، احتجاجاً على عدم دفع الرواتب الستة.







كما طالب التجمع، بايجاد مصادر متنوعة، لتمويل دفع رواتب الموظفين والمعلمين والمتقاعدين، عبر استعادة الأموال المنهوبة ، ووضع ضرائب على اصحاب الثروات وكبار رجال الأعمال وأصحاب المصانع والمؤسسات الكبرى.







كذلك، دعا إلى تحقيق العدالة الضريبية، عبر إقرار الضريبة التصاعدية. وطالب الحكومة بالتراجع عن قراراتها، لأنها تكرس نهج التجويع، والإفقار، وإذلال المواطنين، ذوي الدخل المحدود والفئات المهمشة والمعطلة عن العمل وأبناء الطبقة الوسطى.







وختم التجمع: "إلى مواجهة السلطة في الشارع. ومعا نفرض تراجع الحكومة عن قراراتها الجائرة".

