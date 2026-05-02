نقابة العاملين في الإعلام المرئي: لحماية الإعلاميين وصون حرية الصحافة

توجّهت في ، لمناسبة لحرية الصحافة، بتحية تقدير إلى جميع الإعلاميين والصحافيين، "الذين يواصلون عملهم بتفانٍ ومسؤولية، ويقدّمون نماذج متنوعة في الأداء المهني، من التغطية الميدانية إلى التحقيقات والتحليل، بما يعكس غنى هذا القطاع ودوره الحيوي في نقل الحقيقة".







وأكدت في بيان، أن "حرية الصحافة هي حق أساسي مكفول بالقوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدّمها: المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 19 من الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أحكام واتفاقيات التي تحمي المدنيين، بمن فيهم الصحافيون".







ودانت النقابة "الاعتداءات المتكررة التي استهدفت الإعلاميين اللبنانيين وأدّت إلى سقوط أثناء أداء واجبهم المهني، في انتهاك صارخ لكل هذه القوانين، وتناقض واضح مع مبادئ حرية الصحافة التي يدّعي حمايتها"، داعية الى "حماية الإعلاميين، وتأمين بيئة عمل آمنة، وصون حرية الصحافة كحق لا يمكن التفريط به".

