نقابة العاملين في الإعلام المرئي: لحماية الإعلاميين وصون حرية الصحافة

02-05-2026 | 07:08
نقابة العاملين في الإعلام المرئي: لحماية الإعلاميين وصون حرية الصحافة
توجّهت نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بتحية تقدير إلى جميع الإعلاميين والصحافيين، "الذين يواصلون عملهم بتفانٍ ومسؤولية، ويقدّمون نماذج متنوعة في الأداء المهني، من التغطية الميدانية إلى التحقيقات والتحليل، بما يعكس غنى هذا القطاع ودوره الحيوي في نقل الحقيقة".



وأكدت في بيان، أن "حرية الصحافة هي حق أساسي مكفول بالقوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدّمها: المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحمي المدنيين، بمن فيهم الصحافيون".



ودانت النقابة "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت الإعلاميين اللبنانيين وأدّت إلى سقوط شهداء أثناء أداء واجبهم المهني، في انتهاك صارخ لكل هذه القوانين، وتناقض واضح مع مبادئ حرية الصحافة التي يدّعي المجتمع الدولي حمايتها"، داعية الى "حماية الإعلاميين، وتأمين بيئة عمل آمنة، وصون حرية الصحافة كحق لا يمكن التفريط به". 
