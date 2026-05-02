البطريرك ميناسيان أدان التعرّض للراعي: نُطالب الجهات القضائية المختصّة بالتحرّك

صدر عن البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن البيان التالي:

إنّنا نستنكر ونُدين بأشدّ وأقسى العبارات ما تعرّض له أخينا البطريرك بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة من إساءاتٍ مرفوض، ونؤكّد بوضوحٍ قاطع لا يقبل التأويل أنّ المساس بشخصه هو مساسٌ مباشرٌ بالكنيسة وكرامتها ورسالتها، ولن يُسمح بالتمادي فيه تحت أي ظرف أو ذريعة.

إنّ التعرّض للقيادات الروحية بهذا الشكل المنحطّ يشكّل اعتداءً صارخًا على القيم الوطنية والأخلاقية، وتهديدًا خطيرًا للسلم الأهلي، ومحاولةً مرفوضة لضرب أسس العيش المشترك في . وإنّ حرية التعبير لا يمكن أن تتحوّل إلى غطاءٍ للفوضى الأخلاقية والانحدار الإعلامي وبثّ الأحقاد والانقسامات.

وعليه، نطالب الجهات القضائية المختصّة بالتحرّك، واتخاذ أشدّ الإجراءات القانونية بحقّ كل من يثبت تورّطه أو تحريضه أو تواطؤه، لوضع حدٍّ نهائي لهذا الانفلات المرفوض وصونًا لهيبة المؤسسات الروحية.

كما ندعو أبناء وطننا إلى موقفٍ واضحٍ ومسؤول في رفض هذه التجاوزات، والوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن كرامة الكنيسة ورموزها، حفاظًا على وحدة لبنان وصونًا لرسالته التاريخية، وندعو الجميع إلى إبقاء الخلافات في وجهات النظر ضمن إطارها السياسي المشروع، والترفع عن الإساءات الشخصية، لما لهذه الممارسات من انعكاسات سلبية خطيرة، لا سيما في الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد والتي تتطلّب أعلى درجات التضامن الوطني.