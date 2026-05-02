ما هو هدف إسرائيل من "الخطّ الأصفر" في جنوب لبنان؟

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ "الخط الأصفر" في أثار تساؤلات متزايدة حول نوايا التي باتت تحتل بلدات في الجنوب وتمارس فيها أعمال الهدم والتفجير.



ويرى القائد السابق للقوة الضاربة في الجيش طوني أبو سمرا، أن "الخط الأصفر لا يشكل حدودًا جديدة ترسمها إسرائيل مع "، لافتًا إلى غياب أي مقطع جغرافي طبيعي كنهر الليطاني يمكن الاستناد إليه على المدى ، ومؤكدًا أن الهدف لا يرتبط بأطماع تتعلق بالسيطرة على أراضٍ، بل بفرض مصلحة أمنية قد تُستخدم لاحقًا في صياغة علاقة مع إذا توفرت الظروف السياسية.



وأضاف أبو سمرا أن "الخط الأصفر يمثل إجراءً عسكريًا مؤقتًا تسعى إسرائيل من خلاله إلى حماية من خطر الأسلحة المضادة للدروع والأسلحة المباشرة، إضافة إلى منع أي توغل مفاجئ شبيه بما جرى في 7 تشرين الاول 2023 من لبنان باتجاه إصبع وشمال إسرائيل".



وأوضح أنه "إذا كان الهدف من هذا الخط إنهاء خطر " " على إسرائيل، فإن ذلك قد يستدعي احتلال كل لبنان نظراً لامتلاك الحزب صواريخ استراتيجية تطال العمق الإسرائيلي، ما يعني أن الإجراء الحالي يقتصر على حماية الحدود من التهديدات المباشرة".



ويرى أبو سمرا أن "هذا التدبير يُشكّل ورقة ضغط على الدولة عموماً، وعلى "حزب الله" خصوصاً، بهدف استخدام الأراضي لاحقًا في التفاوض مقابل ضمان أمن المنطقة الشمالية، أو تمهيدًا لاتفاقية سلام أو أي ترتيبات طويلة الأمد".



وأشار إلى أن "غياب أي اتفاق أو تفاوض سيشكل معضلة لإسرائيل، لأن جنوب لبنان لا يوجد فيه جيش كما في السابق، في مقابل عجز رسمي لبناني غير قادر على تنفيذ أي شيء على الأرض". (ارم نيوز)

