لبنان

ما هو هدف إسرائيل من "الخطّ الأصفر" في جنوب لبنان؟

02-05-2026 | 08:00
ما هو هدف إسرائيل من الخطّ الأصفر في جنوب لبنان؟
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ "الخط الأصفر" في جنوب لبنان أثار تساؤلات متزايدة حول نوايا إسرائيل التي باتت تحتل بلدات في الجنوب وتمارس فيها أعمال الهدم والتفجير.

ويرى القائد السابق للقوة الضاربة في الجيش طوني أبو سمرا، أن "الخط الأصفر لا يشكل حدودًا جديدة ترسمها إسرائيل مع لبنان"، لافتًا إلى غياب أي مقطع جغرافي طبيعي كنهر الليطاني يمكن الاستناد إليه على المدى الطويل، ومؤكدًا أن الهدف الإسرائيلي لا يرتبط بأطماع تتعلق بالسيطرة على أراضٍ، بل بفرض مصلحة أمنية قد تُستخدم لاحقًا في صياغة علاقة مع الدولة اللبنانية إذا توفرت الظروف السياسية.

وأضاف أبو سمرا أن "الخط الأصفر يمثل إجراءً عسكريًا مؤقتًا تسعى إسرائيل من خلاله إلى حماية المنطقة الشمالية من خطر الأسلحة المضادة للدروع والأسلحة المباشرة، إضافة إلى منع أي توغل مفاجئ شبيه بما جرى في 7 تشرين الاول 2023 من لبنان باتجاه إصبع الجليل وشمال إسرائيل".

وأوضح أنه "إذا كان الهدف من هذا الخط إنهاء خطر "حزب الله" على إسرائيل، فإن ذلك قد يستدعي احتلال كل لبنان نظراً لامتلاك الحزب صواريخ استراتيجية تطال العمق الإسرائيلي، ما يعني أن الإجراء الحالي يقتصر على حماية الحدود من التهديدات المباشرة".

ويرى أبو سمرا أن "هذا التدبير يُشكّل ورقة ضغط على الدولة اللبنانية عموماً، وعلى "حزب الله" خصوصاً، بهدف استخدام الأراضي لاحقًا في التفاوض مقابل ضمان أمن المنطقة الشمالية، أو تمهيدًا لاتفاقية سلام أو أي ترتيبات طويلة الأمد".

وأشار إلى أن "غياب أي اتفاق أو تفاوض سيشكل معضلة لإسرائيل، لأن جنوب لبنان لا يوجد فيه جيش كما في السابق، في مقابل عجز رسمي لبناني غير قادر على تنفيذ أي شيء على الأرض". (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
نائب من "حزب الله" يعلن: "سنُسقط الخط الأصفر في الجنوب"
تمهيد اسرائيلي لاستكمال احتلال "الخط الأصفر" جنوب لبنان
"الخط الأصفر" يرسم حدود العدوان الاسرائيلي جنوباً: من السيطرة العسكرية إلى الهندسة الأمنية
الجنوب بين "الخط الاصفر" و"سردية نصر" غير مقنعة
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:49 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:46 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:09 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:16 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:34 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-02
Lebanon24
14:00 | 2026-05-02
Lebanon24
14:00 | 2026-05-02
Lebanon24
13:49 | 2026-05-02
Lebanon24
13:46 | 2026-05-02
Lebanon24
13:42 | 2026-05-02
