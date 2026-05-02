لبنان

العلامة الخطيب يستنكر الإساءة للمرجعيات والرموز الدينية

02-05-2026 | 08:00
العلامة الخطيب يستنكر الإساءة للمرجعيات والرموز الدينية
صدر عن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب البيان الآتي:
لاحظ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الفترة الأخيرة تمادي بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في الإساءة إلى المرجعيات الروحية والرموز الدينية لغالبية المكونات اللبنانية ،بما ينعكس سلبا على استقرار البلاد في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.
وفضلا عن موقفنا الرافض أصلا لهذه الممارسات الشنيعة ،فقد وردنا العديد من الاتصالات التي تدعو إلى محاصرة هذه الظاهرة البعيدة كل البعد عن الأخلاق المهنية والإنسانية.
وحرصا منا على السلم الأهلي والإستقرار العام في البلاد ، في هذه الظروف العصيبة ، لذلك فإننا:
أولا: نستنكر أشد الإستنكار التعرض بالإساءة للمرجعيات الروحية والرموز الدينية لأي طائفة إنتمت ،والتوقف عن هذه الممارسات البعيدة كل البعد عن القيم الإنسانية في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ الوطن.
ثانيا : نناشد القيادات الروحية والقوى السياسية ، رفع الصوت عاليا لرفض هذه الممارسات وتوجيه الرأي العام ووسائل الإعلام إلى الطريق القويم ،حرصا على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي.

ثالثا: ندعو أهلنا وأبناءنا إلى مراعاة الظروف الراهنة وعدم الإنجرار إلى مثل هذه الحملات الإستفزازية ،لأن معركتنا مع العدو الإسرائيلي تتطلب منا الترفع عن مثل هذه الممارسات الشنيعة.
رئيس مجلس النواب نبيه بري: نحذّر من الانزلاق نحو الفتنة والإساءة إلى الرموز الدينية والوطنية
جامعة آل كرم تستنكر الإساءة إلى الراعي: ما حصل مرفوض ويمس رمزاً وطنياً
العلامة الخطيب إستقبل وزير الدفاع والسفير الكويتي
العلامة الخطيب استقبل السفير السعودي: تعويل على دور المملكة في تعزيز السلم الاهلي
