نقيب محامي بيروت استنكر التعرض للراعي: يهدّد مفهوميْ الميثاقية والرسالة

استنكر في عماد مرتينوس، ما تعرّض له البطريرك من إساءة وتجريح، وقال في بيان: "أرى في ذلك إساءة لكل بكل أطيافه، ودنيا، ومساسًا بمقام وطني وروحي ، لطالما شكّل ركيزة في الدفاع عن القيم الإنسانية والعيش المشترك وسيادة القانون".







أضاف: "إنّ التعرّض للرموز الروحية والوطنية بهذه اللغة المتدنّية يُعدّ خروجًا عن أصول الخطاب العام، ويهدّد مفهوميْ الميثاقية والرسالة اللذين يشكّلان ميزة لبنان وفرادته".







وإذ دعا إلى المسؤولية في التعبير، واحترام المقامات والوطنية، شدد على "ضرورة الاحتكام إلى القانون لأن يبقى المرجع الصالح للنيل قانوناً ممن حاولوا النيل من مقام زوراً وبهتاناً".

Advertisement