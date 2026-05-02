هل تُعلن براءة فضل شاكر؟

توقّع المحامي أشرف أن تتسم جلسة مُحاكمة الفنان ، في قضيّة مُحاولة قتل الشيخ ، في 6 أيار، "بمنحى قد يُفضي إلى البراءة".



وقال الموسوي إنّ "مؤشرات إحتمال إعلان براءة شاكر تبدو واضحة، لا سيما في ظل عدم اعتراف أحد ، ومنهم الشيخ ، على الفنان اللبناني، إضافة إلى وجود ما وصفه بـ"الإسقاطات" في الملف".



ورجّح الموسوي أنّ "تكون إمكانية صدور حكم ببراءة فضل شاكر كبيرة"، معتبرا أن "مثل هذا القرار، في حال صدوره، قد يمهّد الطريق أمام أحكام جديدة، سواء أمام في ملفات أخرى أو أمام العسكري".

وأوضح أنّ "الحكم بالبراءة في هذه الدعوى يشكّل مؤشرا إضافياً على عدم تورّط فضل شاكر في إطلاق النار المباشر".



وشدّد الموسوي على أنّ "ما يُثار حول وجود ترابط بين ملف فضل شاكر وملف العفو العام المطروح حالياً أمام مجلس النواب، أو ربط توقيفه بملفات موقوفين آخرين، مثل نوح زعتر أو أو الموقوفين الإسلاميين، هو أمر غير صحيح على الإطلاق".

وأكد "عدم وجود أي ترابط قانوني أو قضائي بين هذه الملفات، لأنّ ملف فضل شاكر مستقل كلياً، من حيث الوقائع والمعطيات". (فوشيا)