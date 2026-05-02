تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سرق أحد المنازل وخبأ المسروقات في سيارة طليقته... وهذا ما حصل

Lebanon 24
02-05-2026 | 08:41
A-
A+
سرق أحد المنازل وخبأ المسروقات في سيارة طليقته... وهذا ما حصل
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّةالبلاغ التّالي:
بتاريخ 29-04-2026، ادعى المدعو: م. د. (مواليد عام 1960، فلسطيني) أنه ومنذ حوالي /10/ أيام، أقدم شخص مجهول على الدخول الى منزله الكائن في محلة وادي الزينة- الشوف من دون كسر وخلع، وسرق من داخله نصف كلغ من المصاغ الذهبي، ومبلغًا يُقارب الـ /9،000/ دولار أميركي.
على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة في خلال ساعات، من معرفة هويته ويُدعى:
ع. ز. (مواليد عام 1995، فلسطيني)
وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة بالتاريخ عينه، من توقيفه في المحلة المذكورة أعلاه.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة إقدامه على الدخول بتاريخ 19-04-2026 الى المنزل في محلة وادي الزينة، وسرقة مصاغ ذهبي ومبلغ من المال. وأضاف انه عمل على إخفاء المسروقات داخل سيارة نوع “ب أم”، عائدة لطليقته المدعوة: ت. م. (مواليد عام 2003، فلسطينية). كما صرّح أنه قام ببيع كميّة من المصاغ المسروق لدى محال بيع الذهب في صيدا، وأنه قام بإنفاق المبلغ المالي على أموره الشخصيّة.
وبناء عليه، عملت إحدى دوريات الشعبة بالتاريخ عينه، على توقيف (ت. م.) في صيدا، وضبط السيارة المذكورة.
بتفتيشها والسيّارة، عُثر على كمية من المصاغ الذهبي. وبالتحقيق معها، اعترفت بما نسب اليها.
أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
Image
Advertisement
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-02
Lebanon24
14:21 | 2026-05-02
Lebanon24
14:00 | 2026-05-02
Lebanon24
14:00 | 2026-05-02
Lebanon24
13:49 | 2026-05-02
Lebanon24
13:46 | 2026-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24