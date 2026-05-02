سرق أحد المنازل وخبأ المسروقات في سيارة طليقته... وهذا ما حصل

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّةالبلاغ التّالي:

بتاريخ 29-04-2026، ادعى المدعو: م. د. (مواليد عام 1960، فلسطيني) أنه ومنذ حوالي /10/ أيام، أقدم شخص مجهول على الدخول الى منزله الكائن في محلة وادي الزينة- من دون كسر وخلع، وسرق من داخله نصف كلغ من المصاغ الذهبي، ومبلغًا يُقارب الـ /9،000/ دولار أميركي.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة في خلال ساعات، من معرفة هويته ويُدعى:

ع. ز. (مواليد عام 1995، فلسطيني)

وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة بالتاريخ عينه، من توقيفه في المحلة المذكورة أعلاه.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة إقدامه على الدخول بتاريخ 19-04-2026 الى المنزل في محلة وادي الزينة، وسرقة مصاغ ذهبي ومبلغ من المال. وأضاف انه عمل على إخفاء المسروقات داخل سيارة نوع “ب أم”، عائدة لطليقته المدعوة: ت. م. (مواليد عام 2003، فلسطينية). كما صرّح أنه قام ببيع كميّة من المصاغ المسروق لدى محال بيع في ، وأنه قام بإنفاق المبلغ المالي على أموره الشخصيّة.

وبناء عليه، عملت إحدى دوريات الشعبة بالتاريخ عينه، على توقيف (ت. م.) في صيدا، وضبط السيارة المذكورة.

بتفتيشها والسيّارة، عُثر على كمية من المصاغ الذهبي. وبالتحقيق معها، اعترفت بما نسب اليها.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة المختصّ.

Advertisement