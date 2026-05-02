لبنان

بري: حذار ثم حذار من الإمعان في فتنة لعن الله من أيقظها

Lebanon 24
02-05-2026 | 08:53
بري: حذار ثم حذار من الإمعان في فتنة لعن الله من أيقظها
بري: حذار ثم حذار من الإمعان في فتنة لعن الله من أيقظها photos 0
أصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري بياناً دان فيه حملات الإساءة والتطاول على الرموز الدينية والوطنية من أي جهة أتى، ومن أي وسيلة كانت ، سواء في الأعلام أو في الفضاء الافتراضي ، داعيا اللبنانيين كل اللبنانيين الى وعي مخاطر الإنزلاق نحو الفتنة التي لطالما حلم وسعى إليها عدو اللبنانيين المشترك بمسيحييهم ومسلميهم .
قائلاً : من تجرأ بالأمس على هدم مدرسة ودير الراهبات المخلصيات وكنيسة مارجاورجيوس في يارون وتحطيم تمثال السيد المسيح (ع) في دبل ، وقبلها هدم المسجد الكبير التاريخي في مدينة بنت جبيل ، واليوم النادي الحسيني في بلدة الدوير ، هو المنتصر الوحيد في تفرق اللبنانيين عن حقهم وفي إحترابهم فيما بينهم لا سمح الله .
وتابع رئيس المجلس : حذار ثم حذار من الإمعان في فتنة لعن الله من أيقظها، فالمسؤولية الوطنية تفرض على الجميع العمل على وأدها وليس تأجيج نيرانها ، إن السلطات القضائية مدعوة إلى التحرك فوراً لمحاسبة من يهين ويستهين بحرمة وكرامة رسالات الأرض والسماء .

وختم الرئيس بري : الجميع في هذه اللحظات مدعوون إلى إدراك بأنه لا يستوِ حب الله وكره الإنسان ، وحسبنا جميعاً قوله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم  {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ} صدق الله العظيم .
تيمور جنبلاط: حذار الانجرار إلى الفتنة وعلينا تغليب لغة العقل!
قبلان: حذار من الإصرار على مواقف تحرق البلد أو تمس شرعية المقاومة
تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: حذار من محاولات استخدام قواعد القانون الدولي الإنساني بصورة مضللة
تقرير أميركي ينذر إسرائيل: حذار الوقوع في فخ "حزب الله"
