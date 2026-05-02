منصور ترأس قداس أربعين صونيا فرنجية الراسي

أقامت عائلة الراحلة صونيا الراسي قداسا في ذكرى أربعينها في كنيسة مار الياس في بلدة الشيخطابا، ترأسه راعي أبرشية وتوابعها للروم الأرثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور، وعاونه كاهن الرعية الأب نقولا شلهوب بمشاركة الاب نايف اسطفان، وفي حضور أفراد العائلة والأصدقاء وحشد من المحبين.







وألقى منصور عظة استذكر فيها مسيرة الراحلة، مشيدًا بدورها البارز على الصعد الإنسانية والسياسية والاجتماعية، ومعتبرا أنها كانت "رائدة في مواقفها، تميزت بالجرأة والحكمة، وتركت بصمة واضحة في محيطها".







كما استعاد محطات من تاريخ عائلتها، مستذكرا والدها الرئيس الراحل ، وزوجها الراحل الوزير الراسي، وسائر أفراد العائلة.







وفي ختام القداس، تقبّلت العائلة التعازي في دارة الراحلة، حيث كان في استقبال المعزّين نجلها النائب السابق كريم الراسي وعقيلته السيدة لوسي سالم وابنتاه، وبناتها السيدة لميا الراسي كامل وزوجها السيد فيليب كامل وأبناؤهما، والمحامية سليمة الراسي، إلى جانب أفراد العائلة، وكذلك زوجة الراحل الدكتور طلال الراسي السيدة رولا فاخوري وأبناؤها.



