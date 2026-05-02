عن المنطقة العازلة في لبنان والمفاوضات وحزب الله... حديث جديد تُعلنه قناة إسرائيليّة

ذكر موقع " " أن القناة 14 أفادت بأن الجيش أقام منطقة عازلة تمتد من البحر حتى ، زاعمة أن " " يحاول إفشال أي مفاوضات مرتقبة بين وتل أبيب.

وقالت القناه الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يهاجم عشرات الأهداف يوميا جنوب ويقضي على عناصر من حزب الله بوتيرة أعلى مما كانت عليه خلال وقف إطلاق النار السابق.



ولفتت إلى أن نشاطات الجيش الإسرائيلي مقيدة في مناطق بتوجيه من المستوى السياسي نتيجة الضغوط الأميركية.



وزعمت أن حزب الله يزيد من وتيرة إطلاق النار في محاولة لإفشال المفاوضات بين والإسرائيلية وفرض معادلة جديدة.



وكشف التقرير، أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على شريط بعمق بين 5 إلى 10 كلم في جنوب يمتد من البحر حتى جبل الشيخ، مشيرة إلى أن المنطقة العازلة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان أحبطت تهديد توغل عناصر حزب الله إلى بلدات شمال .