عن المنطقة العازلة في لبنان والمفاوضات وحزب الله... حديث جديد تُعلنه قناة إسرائيليّة

|
لبنان
عن المنطقة العازلة في لبنان والمفاوضات و"حزب الله"... حديث جديد تُعلنه قناة إسرائيليّة
Lebanon 24
02-05-2026
|
09:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
روسيا اليوم
" أن القناة 14
الإسرائيلية
أفادت بأن الجيش
الإسرائيلي
أقام منطقة عازلة تمتد من البحر
جنوب لبنان
حتى
جبل الشيخ
، زاعمة أن "
حزب الله
" يحاول إفشال أي مفاوضات مرتقبة بين
بيروت
وتل أبيب.
وقالت القناه الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يهاجم عشرات الأهداف يوميا جنوب
الليطاني
ويقضي على عناصر من حزب الله بوتيرة أعلى مما كانت عليه خلال وقف إطلاق النار السابق.
ولفتت إلى أن نشاطات الجيش الإسرائيلي مقيدة في مناطق
شمال الليطاني
بتوجيه من المستوى السياسي نتيجة الضغوط الأميركية.
وزعمت أن حزب الله يزيد من وتيرة إطلاق النار في محاولة لإفشال المفاوضات بين
الحكومة اللبنانية
والإسرائيلية وفرض معادلة جديدة.
وكشف التقرير، أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على شريط بعمق بين 5 إلى 10 كلم في جنوب
لبنان
يمتد من البحر حتى جبل الشيخ، مشيرة إلى أن المنطقة العازلة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان أحبطت تهديد توغل عناصر حزب الله إلى بلدات شمال
إسرائيل
.
