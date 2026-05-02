الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرئيليّ: 2659 شهيداً

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 2 أيار باتت كالتالي: 2659 شهيدا و8183 جريحا.

Advertisement