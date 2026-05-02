مكّي: نعمل لتثبيت وقف النار والاعتداءات الإسرائيلية

02-05-2026 | 09:33
مكّي: نعمل لتثبيت وقف النار والاعتداءات الإسرائيلية
كتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي عبر حسابه على منصة "اكس": "منذ أمس وحتى اليوم، لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل، وقد طالت بلدتي حبّوش، مسفرةً عن سقوط شهداء وجرحى أبرياء من أهلنا الصامدين، بمن فيهم نساء وأطفال. ‏خالص التعازي لعائلات الشهداء، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى".



وأضاف: "‏نجدّد الدعوة إلى المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته والضغط لوقف هذا العدوان الإسرائيلي فوراً، ووضع حدّ للانتهاكات المستمرة بحق المدنيين والتدمير الممنهج للقرى. ‏ونؤكد أننا نعمل بكل ما أوتينا من قوة لتثبيت وقف إطلاق النار وتوسيعه، ووضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على كامل الأراضي اللبنانية من دون استثناء".
شؤون التنمية الإدارية

التنمية الإدارية

المجتمع الدولي

وزير الدولة

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

