مكّي: نعمل لتثبيت وقف النار والاعتداءات الإسرائيلية

كتب لشؤون فادي مكي عبر حسابه على منصة "اكس": "منذ أمس وحتى اليوم، لا تزال الاعتداءات تتواصل، وقد طالت بلدتي حبّوش، مسفرةً عن سقوط وجرحى أبرياء من أهلنا الصامدين، بمن فيهم نساء وأطفال. ‏خالص التعازي لعائلات ، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى".







وأضاف: "‏نجدّد الدعوة إلى لتحمّل مسؤولياته والضغط لوقف هذا العدوان فوراً، ووضع حدّ للانتهاكات المستمرة بحق المدنيين والتدمير الممنهج للقرى. ‏ونؤكد أننا نعمل بكل ما أوتينا من قوة لتثبيت وقف إطلاق النار وتوسيعه، ووضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على كامل الأراضي من دون استثناء".

