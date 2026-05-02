بعد تضرّر مجمع دينيّ في جنوب لبنان... بيانٌ للجيش الإسرائيليّ

قال المتحدث بإسم الجيش أفيخاي أدرعي إنه "في إطار نشاطات القوات في سبيل تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله، تضرر أحد المنازل الواقعة في مجمع ديني في المنطقة والذي لم تكن عليه أي ملامح تدل على أنه مبنى ديني. وبعد تحديد ملامح كانت واضحة على مبنى آخر في المجمع عملت القوات الإسرائيلية على منع إلحاق أضرار أخرى بالمجمع".

وأضاف أدرعي: " خلال الحرب تبين أن قام بإطلاق الصواريخ عدة مرات من داخل المجمع إلى الأراضي الإسرائيلية، مما كان سبب عمل القوات الإسرائيلية بالقرب منه، لغرض إزالة التهديدات وتدمير بنى تحتية تابعة للحزب".

وختم أدرعي قائلاً: "لا نوايا لضرب بنى تحتية مدنية ومبانٍ دينية مثل المبنى المذكور".