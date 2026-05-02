نقابة محامي طرابلس: نستنكر التعرض للبطريرك الراعي

اعتبر مجلس نقابة المحامين في برئاسة النقيب مروان ضاهر، في بيان، ان "ما تم تداوله من تعرّض لغبطة البطريرك يُشكّل اعتداءً مرفوضًا ومدانًا، لما يمثّله من قيمة روحية ووطنية، ولِما ينطوي عليه من تهديدٍ لوحدة العيش المشترك والسلم الأهلي، ومن انعكاسٍ سلبي على استقرار البلاد".







وإذ أكد أنّ "التعرّض لأي رمز ديني، أياً تكن الجهة التي ينتمي إليها، هو سلوك غير مقبول ولا يمكن تبريره"، دعا الجهات القضائية والأمنية إلى "ملاحقة الفاعلين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم"، مشددا على "ضرورة التمسك بقيم الاحترام والحوار ورفض أي تحريض يمسّ بالاستقرار الوطني"، ومحذرا من "تمادي بعض ومنصّات التواصل في الإساءة إلى المرجعيات".







كما دعا إلى "محاسبة هذه التجاوزات قانوناً، بما يوازن بين حرية التعبير واحترام الرموز الوطنية، صوناً للاستقرار ومنعاً للفتنة والانقسامات، فحماية الرموز جزء لا يتجزأ من حماية النظام العام، وصون العيش المشترك مسؤولية جماعية لا تحتمل التهاون".







وختم مجلس النقابة بيانه: "غبطة البطريرك شكّل على الدوام مرجعية وطنية وروحية أسهمت في ترسيخ مفاهيم العيش المشترك والدفاع عن الثوابت الوطنية وسيادة القانون. وعليه، فإنّ معالجة أي تجاوز يجب أن تتم ضمن الأطر القانونية المختصة، تأكيدًا على أنّ دولة القانون وحدها المرجع الصالح لصون الحقوق وضبط التجاوزات، وأنّ هيبة المقامات واحترام المؤسسات يشكّلان ركيزة أساسية في حماية السلم الأهلي وصون انتظام الحياة العامة في ".

