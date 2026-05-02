Advertisement

تشكيل خلية أزمة لدعم النازحين والصامدين من بلدة كفرا

02-05-2026 | 10:47
تشكيل خلية أزمة لدعم النازحين والصامدين من بلدة كفرا
أعلن الرئيس الفخري لبلدية كفرا (بنت جبيل) ورئيسها السابق مهدي حمدان في بيان، تشكيل لجنة خلية أزمة، "لتكون في خدمة أهلنا النازحين من البلدة والصامدين فيها". 



وقال: "في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا وأهلنا، يأتي دور أبناء بلدتنا كفرا في الوطن والإغتراب لدعم أبناء بلدتهم من النازحين والصامدين والمدافعين الذين يقفون كسد منيع أمام التحديات والاعتداءات على أهلنا ووطننا وأرضنا".



اضاف: "إننا ننحني أمام كرمكم ومواقفكم المشرفة التي تحفر على صفحات الشهامة والمروءة، وندعوكم الى المساهمة الدائمة في المبادرة الإنسانية الأخوية لدعم أهلنا ووطننا، ولنكن عوناً لهم في تخطي هذه المحنة القاسية، ولنكن في خدمتهم وهذا أشرف أنواع العبادات ولأن خدمتهم شرف لنا".



وأعلن حمدان عن دور اللجنة في تأمين بيوت للنازحين أو مراكز إيواء وتقديم وجبات غذائية ومواد حياتية وهدايا نقدية ومعاينات طبية واحتياجات أخرى للنازحين من كفرا والصامدين فيها، كما لعائلات نازحة اخرى في بيوت النزوح، مشيدا بدعم المغتربين من أبناء البلدة والمقتدرين من المقيمين.



وتضم اللجنة التي تشكلت برعاية وإشراف الرئيس الفخري للبلدية مهدي حمدان، الدكتور علي مرعي رئيساً وكلا من المهندسة زينب يحي، والدكتورة رشا صالح والسادة: عفيف عبادي، عبد عبادي، حسن أشمر، ربيع حمدان، معين حاطوم، مريم سويدان وعلي مجيد حمدان.
Advertisement
Advertisement
