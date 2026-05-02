جامعة آل كرم تستنكر الإساءة إلى الراعي: ما حصل مرفوض ويمس رمزاً وطنياً

استنكرت "جامعة آل كرم في وبلاد الانتشار" في بيان، ما صدر من إساءات، سواء عبر الرسوم أو الكلام، بحق البطريرك ، بطريرك وسائر المشرق.



ورأى البيان أن "هذا التعرّض المرفوض لا يمسّ شخصًا بعينه فحسب، بل يطال رمزًا وطنيًا وروحيًا كبيرًا، شكّل على الدوام مرجعية جامعة وصوتًا للحكمة والاعتدال، وساهم في ترسيخ قيم العيش المشترك والحوار بين جميع أبناء الوطن".



وتابع: "إننا إذ نؤكد رفضنا القاطع لمثل هذه الممارسات التي تتنافى مع أبسط قواعد الاحترام والمسؤولية، ندعو إلى الكفّ عن كل ما من شأنه إثارة النعرات والإساءة إلى الرموز والوطنية، والالتزام بلغة الحوار البنّاء والاحترام المتبادل".



وأكمل: "كذلك، نهيب بالجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حدّ لهذه التجاوزات، حفاظًا على كرامة المؤسسات الدينية وصونًا للسلم الأهلي".



وختم: "نؤكد وقوفنا إلى جانب غبطة البطريرك، وتمسّكنا بالقيم التي يدعو إليها، وفي طليعتها وحدة الوطن وصون كرامة الإنسان".





