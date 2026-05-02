حاصباني: التعرض للبطريرك مرفوض ومدان

استنكر النائب غسان حاصباني التعرض للبطريرك ، مؤكداً أن هذا الأمر "مرفوض ومدان".

وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال حاصباني إن " يمثل مقاماً روحياً وصرحاً وطنياً ومساراً تاريخياً لطالما حرص على العيش المشترك والسيادة"، مؤكداً أنّ "المس به يتنافى مع قيم الاحترام والتعايش"، وتابع: "ما نشهده اليوم يثبت بوضوح الدور الوطني الثابت لبكركي عبر التاريخ؛ إذ إن من يهاجمونه، بعد انكشاف وجههم الحقيقي، يلجأون إلى الاستفزاز وإثارة الفتنة".