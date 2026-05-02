مراد: لوقف بث المحتوى التحريضي فالمتضرر هو الوطن

كتب النائب عبر منصة "آكس" قائلاً: "‏في مفهوم مؤسساتنا، المهمّة تكليف وليست تشريف، ولذلك، وبعد المباركة للمدعي العام التمييزي القاضي ، نتمنى عليه، منذ اليوم الأول لتسلّمه مسؤوليته الجديدة، الشروع في تطبيق القانون تجاه كل من يروّج لخطاب الكراهية، أكان من خلال التحريض على القتل، أم الترويج لسياسات العدو الإجرامية، أو حتى المسّ برجال الدين وما يمثلونه".

‏وتابع: "من هنا، دعوة واضحة لكل إلى الكفّ عن بث أي تقرير أو تصريح أو مقابلة يحرّض أصحابها على أي لبناني، على أن يكون القانون وحده في إعادة الاستقرار والهدوء إلى الداخل، كون الوطن والمواطن وحدهما من سيدفعان ثمن الحرب مع العدو الخارجي والجهل الداخلي في وقتٍ واحد".