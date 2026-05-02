غارات مستمرة جنوباً.. إليكم آخر مستجدات الوضع الميداني

يواصل العدو استهدافاته لمناطق عديدة في ، حيث شنّ سلسلة غارات جوية أسفرت عن سقوط وجرحى.

وقصف العدو الإسرائيليّ بلدات برج قلاويه، أرنون، المجادل، زوطر الشرقية، المنطقة الواقعة بين بيت ياحون والطيري، صديقين، الغندورية، فرون، حاريص.



أيضاً، أفيدَ عن سقوط شهيدين إثر غارة طالت ، فيما سجل قصف طال وكفرا والدوير بالإضافة إلى تفجير في لجهة بليدا.

ومساء، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة من نوع "رابيد" في منطقة الحافور بالقرب من إحدى محطات الوقود بين قانا وصديقين بأكثر من صاروخ.



