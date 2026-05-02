لبنان
قصف وعمليات نسف وتفجيرات.. إليكم آخر مستجدات الوضع الميداني
Lebanon 24
02-05-2026
|
16:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواصل العدو
الإسرائيلي
استهدافاته لمناطق عديدة في
جنوب لبنان
، حيث شنّ سلسلة غارات جوية ناهيك عن تفجيرات وعمليات نسف.
ومساء، قصف الجيش الإسرائيلي مناطق كفرحونة، برغز، بلاط، الجبور، المحمودية والريحان، كما استهدف أيضاً وادي الحجير والسماعية، بالإضافة إلى ميدون في
البقاع
الغربي
.
كذلك، أفيد عن سقوط 3
شهداء
في الغارة التي طالت السماعية، بينما تحدث المعلومات عن تفجير ضخم نفذه الجيش الإسرائيلي في شيحين.
وفي وقت سابق، قصف العدو الإسرائيليّ بلدات برج قلاويه، أرنون، المجادل، زوطر الشرقية، المنطقة الواقعة بين بيت ياحون والطيري، صديقين، الغندورية، فرون، حاريص.
أيضاً، أفيدَ عن سقوط شهيدين إثر غارة طالت زبدين، فيما سجل قصف طال دير الزهراني وكفرا والدوير بالإضافة إلى تفجير في ميس الجبل لجهة بليدا.
كذلك، قامَ الجيش الإسرائيلي بإشعال النيران في عدد من الفيلات في بلدة
الخيام
، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر في أجواء المنطقة، فيما تُسمع بين الحين والآخر أصوات انفجارات.
ومساء، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة من نوع "رابيد" في منطقة الحافور بالقرب من إحدى محطات الوقود بين قانا وصديقين بأكثر من صاروخ.
