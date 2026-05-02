تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
22
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
المجلس الوطني للاعلام: لا لخطاب الإثارة الطوائفية الإعلامية
Lebanon 24
02-05-2026
|
13:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ بياناً قال فيه إن "الخطاب الإعلامي السلبي الذي يتعرّض لشخص المرجعيات الروحية هو في غير مكانه وضار بعلاقات المكوّنات
اللبنانية
وينطوي عن قصد أو غير قصد على الإثارات الطوائفية وتعزيز الانقسام".
وذكر أن "الصورة الكاريكاتورية البائسة لشخص فضيلة الشيخ نعيم
قاسم
والتي نقلتها مؤسسة تلفزيونية أثارت ردود فعل من مواقع تواصل اجتماعي استهدفت بدورها سلبا شخص غبطة البطريرك الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
"، وتابع: "هذه الصورة هي نوع من التوجه الإعلامي الذي فيه استجابة ومحاكاة للاستثارة الطوائفية الضارة، فالفعل ورد الفعل هو خدمة مجانية للسياسات
الإسرائيلية
الرامية إلى فتنة داخلية لبنانية تعزز الكراهية والانطواء الطائفي وخيار الكانتونات وتضعف
لبنان
في التفاوض وفي مقاومة الاحتلال في الآن نفسه".
وأكمل: "الأديان تلتقي في الله على ما يقول الإمام السيد موسى
الصدر
فلا نقحمها في حسابات إعلامية ضيقة، فما نحتاجه كلبنانيين جميعا هو إعلام هادئ وبنّاء يجمع ولا يفرّق في لحظة تتطلب حواراً لا تنابذاً ولا فرقة ولا شكوكا متبادلة".
واستكمل: "في كل الأحوال المطلوب تطبيق القانون في المخالفات الصارخة من جانب الحكومة ومن جانب
القضاء
اللبناني ومن جانب المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الذي يمكنه عبر دوره الاستشاري أن يقدّم التدبير المناسب بحق أي مخالفة اعلامية وهو تدبير يتدرج من التنبيه إلى التحذير إلى الوقف المؤقت وإلى الغرامة المالية كما يمكن حجب
مواقع التواصل الاجتماعي
عبر وزارة الاتصالات وسحب
العلم
والخبر من المواقع الإلكترونية المخالفة واستطرادا اعتبار أي مخالفة هي في مثابة إخبار من المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع لسعادة المدعي العام التمييزي القاضي أحمد الحاج الذي نهنئه ونبارك له موقعه الجديد لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، فكفى عبثاً بأمن المجتمع ووحدته تحت عنوان الاستخدام الخاطئ للحرية الإعلامية".
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24