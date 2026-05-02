"خفايا" القصف الجوي الكثيف.. ماذا يتحضّر عند ضفاف الليطاني؟

تسيطر حالة من الضبابية على المشهد الميداني في الجنوب رغم الكثافة النارية غير المسبوقة على بلدات الشرقية والغربية حتى التي يمارسها الجيش ، والتي ترسم بحدتها جملة من السيناريوهات العسكرية المتداخلة التي تتأرجح بين العمليات الاستباقية والتمهيد لتحرك واسع.

وبحسب مصدر مطّلع، تعكس طبيعة القصف الجوي والمدفعي العنيف محاولات حثيثة لشل قدرات ومنع استهداف القوات عبر ضرب مصادر النيران بشكل مكثف، أو ربما تأتي كرد فعل مباشر على ضربات "موجعة" تلقتها تلك القوات مؤخراً وسعت من خلالها لتحييد مواقع الإطلاق.

وفي المقلب الآخر، يبرز احتمال استخدام هذا القصف المركز كغطاء ناري لتحرك بري يهدف لتحقيق خرق ميداني وتجاوز عقبة تعثر التوغل، مع تسليط الأنظار على " " كهدف محتمل للتقدم رغم غياب المؤشرات الحاسمة ميدانياً حتى الساعة.

وضمن هذا السياق، يأخذ الاستهداف العنيف لبلدتي زوطر الشرقية والغربية ومجرى النهر أبعاداً إستراتيجية تتجاوز مجرد القصف التقليدي، لكون هذه المنطقة تمثل عقدة ربط حيوية تجمع بين عدة أقضية جنوبية وتؤمن إشرافاً مباشراً على نهر الليطاني ووادي الحجير، ما يجعلها عنصراً أساسياً في توازن الميدان.

ويرى مراقبون أن لجوء إلى استهداف الأودية والتلال التي تُعد ممرات حركية يهدف بالدرجة الأولى إلى عزل الجغرافيا وتفكيك ترابطها الدفاعي، بما يؤدي إلى إضعاف خطوط الدفاع الطبيعية والحد من القدرة على المناورة والتموضع داخل هذا المربع الإستراتيجي، خاصة بعد فشل المحاولات السابقة في تحقيق اختراق بري وازن.