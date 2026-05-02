تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
22
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"خفايا" القصف الجوي الكثيف.. ماذا يتحضّر عند ضفاف الليطاني؟
مهدي ياغي - Mahdi Yaghi
|
Lebanon 24
02-05-2026
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسيطر حالة من الضبابية على المشهد الميداني في الجنوب رغم الكثافة النارية غير المسبوقة على بلدات
زوطر
الشرقية والغربية حتى
الليطاني
التي يمارسها الجيش
الإسرائيلي
، والتي ترسم بحدتها جملة من السيناريوهات العسكرية المتداخلة التي تتأرجح بين العمليات الاستباقية والتمهيد لتحرك
بري
واسع.
وبحسب مصدر مطّلع، تعكس طبيعة القصف الجوي والمدفعي العنيف محاولات حثيثة لشل قدرات
المقاومة
ومنع استهداف القوات
الإسرائيلية
عبر ضرب مصادر النيران بشكل مكثف، أو ربما تأتي كرد فعل مباشر على ضربات "موجعة" تلقتها تلك القوات مؤخراً وسعت من خلالها لتحييد مواقع الإطلاق.
وفي المقلب الآخر، يبرز احتمال استخدام هذا القصف المركز كغطاء ناري لتحرك بري يهدف لتحقيق خرق ميداني وتجاوز عقبة تعثر التوغل، مع تسليط الأنظار على "
نهر الليطاني
" كهدف محتمل للتقدم رغم غياب المؤشرات الحاسمة ميدانياً حتى الساعة.
وضمن هذا السياق، يأخذ الاستهداف العنيف لبلدتي زوطر الشرقية والغربية ومجرى النهر أبعاداً إستراتيجية تتجاوز مجرد القصف التقليدي، لكون هذه المنطقة تمثل عقدة ربط حيوية تجمع بين عدة أقضية جنوبية وتؤمن إشرافاً مباشراً على نهر الليطاني ووادي الحجير، ما يجعلها عنصراً أساسياً في توازن الميدان.
ويرى مراقبون أن لجوء
الاحتلال
إلى استهداف الأودية والتلال التي تُعد ممرات حركية يهدف بالدرجة الأولى إلى عزل الجغرافيا وتفكيك ترابطها الدفاعي، بما يؤدي إلى إضعاف خطوط الدفاع الطبيعية والحد من القدرة على المناورة والتموضع داخل هذا المربع الإستراتيجي، خاصة بعد فشل المحاولات السابقة في تحقيق اختراق بري وازن.
المصدر: خاص لبنان 24
مواضيع ذات صلة
بلدية بدياس تعمل على استحداث ممر عند ضفاف الليطاني لتسهيل عودة النازحين
بلدية بدياس تعمل على استحداث ممر عند ضفاف الليطاني لتسهيل عودة النازحين
"حزب الله": قصفنا بصواريخ نوعية قاعدة زائيف للدفاع الجوي في مدينة حيفا
"حزب الله": قصفنا بصواريخ نوعية قاعدة زائيف للدفاع الجوي في مدينة حيفا
"لبنان 24": غارة إسرائيلية تستهدف مجرى نهر الليطاني عند أطراف بلدة بلاط
"لبنان 24": غارة إسرائيلية تستهدف مجرى نهر الليطاني عند أطراف بلدة بلاط
"حزب الله": قصفنا بالصواريخ تجمعاً للجيش الإسرائيلي عند تلة فريز ببلدة عيناتا جنوبي لبنان
"حزب الله": قصفنا بالصواريخ تجمعاً للجيش الإسرائيلي عند تلة فريز ببلدة عيناتا جنوبي لبنان
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
وادي الحجير
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الليطاني
المقاومة
الاحتلال
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
في منطقة لبنانية.. إشكال خلال مبارة كرة قدم!
في منطقة لبنانية.. إشكال خلال مبارة كرة قدم!
غارات مستمرة جنوباً.. إليكم آخر مستجدات الوضع الميداني
غارات مستمرة جنوباً.. إليكم آخر مستجدات الوضع الميداني
طرح فرنسي الأسبوع المقبل حول قوة دولية أوروبية: القبول الأميركي والإسرائيلي رهن التوازنات الجديدة
طرح فرنسي الأسبوع المقبل حول قوة دولية أوروبية: القبول الأميركي والإسرائيلي رهن التوازنات الجديدة
"فخ كبير" لإسرائيل في جنوب لبنان.. مسؤول أمني يعترف
"فخ كبير" لإسرائيل في جنوب لبنان.. مسؤول أمني يعترف
تيمور جنبلاط يبحث شؤوناً قضائية وإنمائية وحياتية مع وفود في المختارة
تيمور جنبلاط يبحث شؤوناً قضائية وإنمائية وحياتية مع وفود في المختارة
الأكثر قراءة
"منطقة بعيدة" تموّل "حزب الله".. ليست إيران وتقرير يحددها
"منطقة بعيدة" تموّل "حزب الله".. ليست إيران وتقرير يحددها
عن "اغتيال نعيم قاسم".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
عن "اغتيال نعيم قاسم".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
بعدما أصبحت أجمل "تيتا" لبنانية.. وصيفة ملكة جمال لبنان تكشف سر والدتها التي أصبحت "تريند"
بعدما أصبحت أجمل "تيتا" لبنانية.. وصيفة ملكة جمال لبنان تكشف سر والدتها التي أصبحت "تريند"
بعد تدهور وضعها الصحيّ ونقلها إلى المستشفى... الموت يُغيّب فنانة قديرة (صورة)
بعد تدهور وضعها الصحيّ ونقلها إلى المستشفى... الموت يُغيّب فنانة قديرة (صورة)
كم تبلغ تكلفة "طائرة حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يكشف السعر
كم تبلغ تكلفة "طائرة حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يكشف السعر
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
مهدي ياغي - Mahdi Yaghi
أيضاً في لبنان
14:22 | 2026-05-02
في منطقة لبنانية.. إشكال خلال مبارة كرة قدم!
14:21 | 2026-05-02
غارات مستمرة جنوباً.. إليكم آخر مستجدات الوضع الميداني
14:00 | 2026-05-02
طرح فرنسي الأسبوع المقبل حول قوة دولية أوروبية: القبول الأميركي والإسرائيلي رهن التوازنات الجديدة
14:00 | 2026-05-02
"فخ كبير" لإسرائيل في جنوب لبنان.. مسؤول أمني يعترف
13:49 | 2026-05-02
تيمور جنبلاط يبحث شؤوناً قضائية وإنمائية وحياتية مع وفود في المختارة
13:46 | 2026-05-02
مرقص في اليوم العالمي لحرية الصحافة: نؤكد التزامنا حماية الإعلاميين في ظل الاعتداءات الإسرائيلية
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24