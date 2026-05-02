لبنان

"خفايا" القصف الجوي الكثيف.. ماذا يتحضّر عند ضفاف الليطاني؟

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

|
Lebanon 24
02-05-2026 | 13:30
خفايا القصف الجوي الكثيف.. ماذا يتحضّر عند ضفاف الليطاني؟
خفايا القصف الجوي الكثيف.. ماذا يتحضّر عند ضفاف الليطاني؟ photos 0
تسيطر حالة من الضبابية على المشهد الميداني في الجنوب رغم الكثافة النارية غير المسبوقة على بلدات زوطر الشرقية والغربية حتى الليطاني التي يمارسها الجيش الإسرائيلي، والتي ترسم بحدتها جملة من السيناريوهات العسكرية المتداخلة التي تتأرجح بين العمليات الاستباقية والتمهيد لتحرك بري واسع.
وبحسب مصدر مطّلع، تعكس طبيعة القصف الجوي والمدفعي العنيف محاولات حثيثة لشل قدرات المقاومة ومنع استهداف القوات الإسرائيلية عبر ضرب مصادر النيران بشكل مكثف، أو ربما تأتي كرد فعل مباشر على ضربات "موجعة" تلقتها تلك القوات مؤخراً وسعت من خلالها لتحييد مواقع الإطلاق.
وفي المقلب الآخر، يبرز احتمال استخدام هذا القصف المركز كغطاء ناري لتحرك بري يهدف لتحقيق خرق ميداني وتجاوز عقبة تعثر التوغل، مع تسليط الأنظار على "نهر الليطاني" كهدف محتمل للتقدم رغم غياب المؤشرات الحاسمة ميدانياً حتى الساعة.
 وضمن هذا السياق، يأخذ الاستهداف العنيف لبلدتي زوطر الشرقية والغربية ومجرى النهر أبعاداً إستراتيجية تتجاوز مجرد القصف التقليدي، لكون هذه المنطقة تمثل عقدة ربط حيوية تجمع بين عدة أقضية جنوبية وتؤمن إشرافاً مباشراً على نهر الليطاني ووادي الحجير، ما يجعلها عنصراً أساسياً في توازن الميدان.
ويرى مراقبون أن لجوء الاحتلال إلى استهداف الأودية والتلال التي تُعد ممرات حركية يهدف بالدرجة الأولى إلى عزل الجغرافيا وتفكيك ترابطها الدفاعي، بما يؤدي إلى إضعاف خطوط الدفاع الطبيعية والحد من القدرة على المناورة والتموضع داخل هذا المربع الإستراتيجي، خاصة بعد فشل المحاولات السابقة في تحقيق اختراق بري وازن.
المصدر: خاص لبنان 24
بلدية بدياس تعمل على استحداث ممر عند ضفاف الليطاني لتسهيل عودة النازحين
"حزب الله": قصفنا بصواريخ نوعية قاعدة زائيف للدفاع الجوي في مدينة حيفا
"لبنان 24": غارة إسرائيلية تستهدف مجرى نهر الليطاني عند أطراف بلدة بلاط
"حزب الله": قصفنا بالصواريخ تجمعاً للجيش الإسرائيلي عند تلة فريز ببلدة عيناتا جنوبي لبنان
