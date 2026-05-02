تيمور جنبلاط يبحث شؤوناً قضائية وإنمائية وحياتية مع وفود في المختارة

التقى رئيس النائب تيمور ، في قصر المختارة اليوم السبت، عدداً من الوفود الشعبية والبلدية من مختلف المناطق، عرضت معه قضايا حياتية وإنمائية، بحضور عضوي اللقاء النائبين وائل أبو فاعور وبلال عبد الله، ومستشار جنبلاط حسام حرب.







واستُهلّت اللقاءات بلقاء رئيس بلدية وادي الجاموس – رامي عكاري وأعضاء ، رئيس بلدية كفرتون – عكار خالد أبو حمد وأعضاء المجلس البلدي، وفد من عائلة الدهوك في عكار، مديرة مدرسة مشقيتي الرسمية نجوى علامة والهيئة الإدارية في المدرسة، الأب أيوب من السبتية – بعبدات، عائلة نازحة من الجنوب (آل الملاح) جاءت لشكر حسن الضيافة برفقة رئيس بلدية خريبة الشوف وليد الأشقر، وفد من الناجحين في الطيران المدني، عضو مجلس كتّاب العدل سامي قيس الذي قدّم لجنبلاط كتابه "البلبل الفريد"، وفود من بلدات كفرفاقود والبيرة ودير بابا، وبعذران ومن عائلة زين الدين في عاليه وبطمة، وحارة الناعمة، وعائلة الخضر في بعقلين، وعائلة الأشقر في الخريبة، إضافة إلى رئيس بلدية عين قني بريش وأعضاء المجلس البلدي.

