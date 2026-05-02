من "حزب الله".. رسالة عسكرية جديدة

02-05-2026 | 15:19
من حزب الله.. رسالة عسكرية جديدة
كان لافتاً مقطع الفيديو الذي أطلقه "حزب الله"، أمس الجمعة، إذ عرض خلاله مشاهد لعمليات نفذها ضد مواقع إسرائيلية وذلك في الفترة الممتدة بين عامي 1982 و 2000 وخلال العام 2026.

حقبتان أظهرهما "حزب الله"، والرابط بينهما هو تجدد الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. فمن العام 1982، تاريخ الاجتياح الإسرائيلي للبنان وصولاً إلى العام 2000، كان جنوب لبنان يرزحُ تحت السلطة الإسرائيلية، فيما الجنوبيون كانوا يعيشون تحت نير الاحتلال وأيامه السوداء.

ولكن ما هي الرسائل التي أراد "حزب الله" إيصالها؟ هنا، تقول مصادر معنية بالشأن العسكري لـ"لبنان24" إنَّ "حزب الله" أعطى رسالة عسكرية مفادها أن حرب الاستنزاف التي خاضها قبل 40 عاماً ضد إسرائيل، عادت لتتكرر اليوم، لكن الفارق هو أن القدرات التي لدى "الحزب" قد تبدلت وتطورت.

ووفقاً للمصادر، فإنّ "حزب الله" بين الـ1982 والـ2000 كان يعتمد على أسلحة غير متطورة مقارنة باليوم، وحينها نجح في إيلام إسرائيل ودحرها من جنوب لبنان، وأضافت: "أما اليوم، ومع وجود أسلحة متقدمة ناهيك عن مراكمة خبرة كبيرة في الميدان، يمكن لحزب الله أن ينفذ عمليات دقيقة ضد الأهداف الإسرائيلية".

ورأت المصادر أنّ الفيديو المنشور يمكن أن يكون بمثابة إيذانٍ ببدء معركة جديدة داخل الأراضي اللبنانية، من خلال هجمات وعمليات إغارة على تجمعات الجنود الإسرائيليين، ناهيك عن نصب كمائن جديدة، وتابعت: "هذا الأمر حصل سابقاً وسيتكرر، ما يعني أن المعارك ستطول".
المصدر: خاص "لبنان 24"
