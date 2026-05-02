من "حزب الله".. رسالة عسكرية جديدة

كان لافتاً مقطع الفيديو الذي أطلقه " "، أمس الجمعة، إذ عرض خلاله مشاهد لعمليات نفذها ضد مواقع إسرائيلية وذلك في الفترة الممتدة بين عامي 1982 و 2000 وخلال العام 2026.



حقبتان أظهرهما "حزب الله"، والرابط بينهما هو تجدد لجنوب . فمن العام 1982، تاريخ الاجتياح الإسرائيلي للبنان وصولاً إلى العام 2000، كان يرزحُ تحت ، فيما الجنوبيون كانوا يعيشون تحت نير الاحتلال وأيامه السوداء.



ولكن ما هي الرسائل التي أراد "حزب الله" إيصالها؟ هنا، تقول مصادر معنية بالشأن العسكري لـ" " إنَّ "حزب الله" أعطى رسالة عسكرية مفادها أن حرب الاستنزاف التي خاضها قبل 40 عاماً ضد ، عادت لتتكرر اليوم، لكن الفارق هو أن القدرات التي لدى "الحزب" قد تبدلت وتطورت.



ووفقاً للمصادر، فإنّ "حزب الله" بين الـ1982 والـ2000 كان يعتمد على أسلحة غير متطورة مقارنة باليوم، وحينها نجح في إسرائيل ودحرها من جنوب لبنان، وأضافت: "أما اليوم، ومع وجود أسلحة متقدمة ناهيك عن مراكمة خبرة كبيرة في الميدان، يمكن لحزب الله أن ينفذ عمليات دقيقة ضد الأهداف ".



ورأت المصادر أنّ الفيديو المنشور يمكن أن يكون بمثابة إيذانٍ ببدء معركة جديدة داخل الأراضي ، من خلال هجمات وعمليات إغارة على تجمعات الجنود الإسرائيليين، ناهيك عن نصب كمائن جديدة، وتابعت: "هذا الأمر حصل سابقاً وسيتكرر، ما يعني أن المعارك ستطول".

Advertisement