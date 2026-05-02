تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مفتي النبطية دان الإساءة إلى الرموز الدينية: عدو لبنان المستفيد منها

Lebanon 24
02-05-2026 | 15:54
A-
A+

مفتي النبطية دان الإساءة إلى الرموز الدينية: عدو لبنان المستفيد منها
مفتي النبطية دان الإساءة إلى الرموز الدينية: عدو لبنان المستفيد منها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دان مفتي وإمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق في بيان، "الإساءة للرموز الدينية"، وقال: "الإساءة الرخيصة التي تداولتها بعض وسائل التواصل، ليس منطقياً أن تكون قد صدرت عن جهة دينية صادقة الانتماء لدينها، لأن تعاليم الديانات السماوية جميعها تهدف إلى نشر الخُلُق والمحبة والتسامح والفضيلة في المجتمعات وفي العالم، لا بثّ الفتن والغلّ والأحقاد والكراهية".
 
 
وتابع: "لقد ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بُعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق. وما أبلغ كلام أمير المؤمنين عليه السلام في الردّ على مثل هذه الإساءة الهابطة بالكلام الذي ردّبه على بعض اصحابه في حرب صفين حين سمعهم يسبّون معاوية: إني أكرهُ لكم أن تكونوا سَبّابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم. وكان أصوبَ في القول وأبلغَ في العذر، وقلتم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم. وعن السيد المسيح في إنجيل يوحنا: من يحب يعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة، وعنه أيضاً: هذه هي وصيتي: أن تحبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم. ليس لأحد حبٌ أعظم من هذا: أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه (يوحنا 15: 12-13)".



أضاف: "مُحالٌ كذلك أن تكون هذه الإساءة قد صدرت عن جهة سياسية صادقة الولاء والحب لوطنها؛ لأن مثل هذه الإساءة، في هذه الأجواء المأزومة التي يعيشها وطننا لبنان، إنما تعمل حكماً على شحن النفوس وإثارة الفتنة، ومن المسَلّم أن المستفيد منها هو عدو لبنان، والساعي إلى ضرب وحدته وتماسك شعبه. نعم، ربما تكون هذه الإساءة قد صدرت عن جاهلٍ لا يملك من أدوات التعبير إلا الضحالة والأسلوب الرخيص. لكن هذا لا يعفي المسؤولين الغيارى في الصفوف الدينية والسياسية من مسؤولية تنوير الناس، وتحصين الرأي العام في البلاد بكلام هادف ومسؤول، يميت الفتنة والدسائس المسمومة في مهدها، ويحيي في النفوس، ما أمكن، مشاعر الإخاء والمحبة ووحدة الكلمة".



وختم: "لا يسعنا في هذا الإطار سوى تثمين وإكبار كل الجهات الروحية والسياسية المسؤولة التي بادرت إلى إدانة هذا الكلام، وعلى رأسهم سياسي كبير ساهر على سلامة الوطن وكرامته"ِ.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس النواب نبيه بري: نحذّر من الانزلاق نحو الفتنة والإساءة إلى الرموز الدينية والوطنية
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 07:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس كنائس الشرق الأوسط دان الإساءة للراعي: لاحترام كافة المقامات الدينية
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 07:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة الخطيب يستنكر الإساءة للمرجعيات والرموز الدينية
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 07:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة آل كرم تستنكر الإساءة إلى الراعي: ما حصل مرفوض ويمس رمزاً وطنياً
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 07:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد الحسين صادق

مدينة النبطية

عبد الحسين

الشيخ عبد

دان مفتي

الدينية

النبطية

أمير ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
23:42 | 2026-05-02
Lebanon24
23:26 | 2026-05-02
Lebanon24
23:22 | 2026-05-02
Lebanon24
23:19 | 2026-05-02
Lebanon24
23:15 | 2026-05-02
Lebanon24
23:11 | 2026-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24