مفتي النبطية دان الإساءة إلى الرموز الدينية: عدو لبنان المستفيد منها

وإمام الشيخ في بيان، "الإساءة للرموز "، وقال: "الإساءة الرخيصة التي تداولتها بعض وسائل التواصل، ليس منطقياً أن تكون قد صدرت عن جهة دينية صادقة الانتماء لدينها، لأن تعاليم الديانات السماوية جميعها تهدف إلى نشر الخُلُق والمحبة والتسامح والفضيلة في المجتمعات وفي العالم، لا بثّ الفتن والغلّ والأحقاد والكراهية".

وتابع: "لقد ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بُعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق. وما أبلغ كلام أمير المؤمنين عليه السلام في الردّ على مثل هذه الإساءة الهابطة بالكلام الذي ردّبه على بعض اصحابه في حرب صفين حين سمعهم يسبّون معاوية: إني أكرهُ لكم أن تكونوا سَبّابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم. وكان أصوبَ في القول وأبلغَ في العذر، وقلتم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم. وعن السيد في : من يحب يعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة، وعنه أيضاً: هذه هي وصيتي: أن تحبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم. ليس لأحد حبٌ أعظم من هذا: أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه (يوحنا 15: 12-13)".







أضاف: "مُحالٌ كذلك أن تكون هذه الإساءة قد صدرت عن جهة سياسية صادقة الولاء والحب لوطنها؛ لأن مثل هذه الإساءة، في هذه الأجواء المأزومة التي يعيشها وطننا ، إنما تعمل حكماً على شحن النفوس وإثارة الفتنة، ومن المسَلّم أن المستفيد منها هو عدو لبنان، والساعي إلى ضرب وحدته وتماسك شعبه. نعم، ربما تكون هذه الإساءة قد صدرت عن جاهلٍ لا يملك من أدوات التعبير إلا الضحالة والأسلوب الرخيص. لكن هذا لا يعفي المسؤولين الغيارى في الصفوف الدينية والسياسية من مسؤولية تنوير الناس، وتحصين الرأي العام في البلاد بكلام هادف ومسؤول، يميت الفتنة والدسائس المسمومة في مهدها، ويحيي في النفوس، ما أمكن، مشاعر الإخاء والمحبة ووحدة الكلمة".







وختم: "لا يسعنا في هذا الإطار سوى تثمين وإكبار كل الجهات الروحية والسياسية المسؤولة التي بادرت إلى إدانة هذا الكلام، وعلى رأسهم سياسي كبير ساهر على سلامة الوطن وكرامته"ِ.