"التقدمي" ينفي روايات متداولة عن لقاء الشرع - جنبلاط

أصدرت مفوضية الإعلام في بياناً، اليوم السبت، أكدت فيه أن الملفات التي جرى بحثها في الاجتماع الأخير بين رئيس أحمد والرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي ، في الخامس والعشرين من نيسان الماضي، هي تلك التي نُشرت عقب الاجتماع في البيان الحزبي الرسمي، وكذلك في بيان مكتب الرئاسة .





ونفت المفوضية جملةً وتفصيلاً كل ما تم تداوله خارج هذه النقاط، لا سيما مزاعم قول الرئيس السوري لجنبلاط إنّ كانت لتسقط لو هُزمت ، مؤكدةً أن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة.