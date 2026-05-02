طهران تردّ بـ14 بنداً.. وإنهاء حرب لبنان شرط أساسي

أفادت وكالة أنباء "فارس نيوز" ، مساء السبت، بأن طهران قدمت رداً رسمياً يتضمن 14 بنداً إلى عبر الوسيط الباكستاني، في إطار المساعي الجارية لإنهاء النزاع الإقليمي، وذلك بعد إبداء الرئيس الأميركي عدم رضاه عن الطروحات السابقة.



ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن الرد جاء استجابة لمقترح أميركي سابق مكون من 9 بنود، حيث أكدت طهران فيه على "خطوطها الحمراء" وطرحت خارطة طريق لإنهاء ما تصفه بـ"الحرب المفروضة".

وكشفت وكالة "تسنيم" أن المقترح الإيراني ركز على إنهاء الحرب بشكل كامل ونهائي بدلاً من الهدنة المؤقتة، مطالبةً بحسم كافة الخلافية خلال 30 يوماً فقط، في مقابل الاقتراح الأميركي الذي نص على هدنة لمدة شهرين.



وبحسب المصادر، تضمن الرد الإيراني مطالب مفصلة تشمل:

- تقديم ضمانات دولية بعدم تكرار أي اعتداء عسكري.

- انسحاب القوات الأميركية من المحيط الإقليمي لإيران ورفع الحصار البحري.

- الإفراج عن كافة الأصول الإيرانية المجمدة ودفع تعويضات عن الأضرار.

- رفع الاقتصادية الشاملة وإنهاء القتال على مختلف الجبهات، بما في ذلك .

- وضع آلية جديدة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز.



دبلوماسياً، أعلن الإيراني عباس عراقجي أنه أطلع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، في اتصال هاتفي، على مبادرات طهران لإنهاء الأزمة عبر مسار دبلوماسي يضمن مصالحها الوطنية.



في المقابل، صرح الرئيس الأميركي للصحافيين في حديقة قائلاً: "في هذه اللحظة لست راضياً عما يقدمونه"، معتبراً أن القادة الإيرانيين "منقسمون" في استراتيجيتهم.

وأكد ترامب استمرار المباحثات، مشدداً على تفضيله للحل التفاوضي رغم أن طهران "تطلب أموراً لا يمكن القبول بها".