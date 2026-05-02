تقريرٌ جديد عن عون وحزب الله.. كلامٌ لافت عن نزع السلاح

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
تقريرٌ جديد عن عون و"حزب الله".. كلامٌ لافت عن "نزع السلاح"
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
02-05-2026
|
14:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "arabnews" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن مدى وجود قدرة لدى رئيس الجمهورية جوزيف عون لضمان "
حزب الله
" في أي اتفاق يبرمه
لبنان
لوقف الحرب مع
إسرائيل
.
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
يقول إنه "قبل أسابيع، انتشر مقطع فيديو للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
يُصرّح فيه عن رغبته في إعادة لبنان إلى عظمته. هذا الفيديو انتشر بكثافة، ولا شك أن الكثير من اللبنانيين يشعرون، ولأول مرة، بوجود رئيس أميركي في السلطة يُدرك معاناتهم ويفهمها. في الغالب، تتسم تصريحات الإدارة الأميركية الحالية وأفعالها بالحيادية التامة، بعيداً عن المغالطات المعتادة التي يستخدمها السياسيون الغربيون، والتي تُصوّر حزب الله كجزء لا يتجزأ من المشهد السياسي".
واستكمل: "أعتقد أن دعم هذه الإدارة للبنان صادق، لكن هذا الدعم مشروط. فبينما يُعدّ السعي نحو مفاوضات مباشرة مع إسرائيل خطوة إيجابية، يتعين على القيادة
اللبنانية
أن تُدرك أنها لن تحصل على أي دعم أميركي في هذه المفاوضات ما لم تُستكمل خطة نزع سلاح حزب الله. وهذا يعني أن واشنطن لن تُمارس نفوذها للتأثير على إسرائيل لقبول اتفاق يدعم بعض الحجج اللبنانية ما لم يتم تفكيك حزب الله. وفي الواقع، فإن هذا ليس طلباً أميركياً فحسب، بل هو مطلب لبناني أعمق".
وتابع التقرير: "ماذا يعني هذا؟ كما نعلم جميعاً الآن، لن تكون هناك قوات خارجية للمساعدة في نزع سلاح حزب الله، وهذا أمرٌ مستبعد تماماً، بل والأخطر من ذلك، أن القوات المسلحة اللبنانية قد تفقد الدعم الأميركي إذا لم تُنفّذ خطة الحكومة".
وأضاف: "لقد بدأ المشرعون الأميركيون يفقدون صبرهم إزاء الوعود المتكررة للجيش بنزع سلاح حزب الله، ويطالب أعضاء في الكونغرس، مثل السيناتور روجر ويكر، والسيناتور جيم ريش، والسيناتور ليندسي غراهام، علناً بوقف المساعدات العسكرية الأميركية للبنان، أو على الأقل ربطها باتخاذ إجراءات فورية. علاوة على ذلك، باتت هناك انتقادات صريحة للجيش اللبناني وقائده، رودولف هيكل".
وأكمل: "يذهب الكثيرون إلى حدّ القول بأن حزب الله متغلغل داخل الجيش، وهذا يُعدّ إهداراً لأموال دافعي الضرائب
الأميركيين
. لقد قدّمت
الولايات المتحدة
أكثر من 2.5 مليار دولار كمساعدات عسكرية وأمنية للقوات المسلحة اللبنانية منذ عام 2006، مع استمرار تقديم حزم مساعدات سنوية إضافية تتراوح قيمتها بين عشرات ومئات الملايين من الدولارات حتى عام 2025".
وأضاف: "لقد قُدِّم هذا الدعم على أساس أن الولايات المتحدة، بدعمها للجيش اللبناني، ستتمكن من مواجهة نفوذ حزب الله وقوته. نتفق جميعاً على أن هذا لم يحدث، ورغم أن الدعم ربما ساعد البلاد في الحفاظ على النظام، إلا أنه لم يُغيّر موازين القوى. ما أحدث فرقاً حقيقياً وساعد القيادة اللبنانية على انتقاد حزب الله علناً واتخاذ قرار نزع سلاحه هو الضربات
الإسرائيلية
وما لحق به من دمار. مع ذلك، لن يواجه الجيش حزب الله مباشرةً لتنفيذ خطة نزع السلاح.. فماذا بعد؟".
وتابع: "لن يُصدر النظام
الإيراني
أوامره لحزب الله بإلقاء أسلحته إلا إذا حقق مآربه الإقليمية، ويبدو أن هذا الاحتمال ضئيل للغاية. في غضون ذلك، تتفاوض
إيران
والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار وتحافظان عليه، لكن هذا لم يصمد على الجبهة اللبنانية. في الوقت نفسه، تستمر الغارات الجوية الإسرائيلية وهجمات حزب الله بطائراته المسيرة دون أي مؤشرات على التراجع، فيما يجد القادة السياسيون اللبنانيون أنفسهم عاجزين عن فعل أي شيء سوى إدانة الوضع الراهن".
ويقول التقرير إنه "في جوهر الأمر، يدور الصراع السياسي الحقيقي من الداخل"، وسأل: "من سيتحمل ألماً أكبر؟ أيّهما سيصمد أطول، الحكومة اللبنانية التي تثبت على نهجها أم حزب الله الذي يصمد أمام الضربات؟".
وتابع: "من الناحية التكتيكية البحتة، لا شك أن حزب الله الضعيف يتمتع بميزة على الحكومة. مع ذلك، في هذه المرحلة، ما لم يتم نزع السلاح، فلن يُحدث ذلك فرقاً. لستُ متأكدًا من موقف الحكومة اللبنانية من الجهود الأوروبية لوقف إطلاق النار، والتي ستُشابه تلك التي بدأت منذ عام 2006، والتي تسمح لحزب الله بتجديد مخزونه من الأسلحة وجرّ البلاد مراراً وتكراراً إلى حروب لا علاقة له بها".
واستكمل: "هنا تكمن النقطة الأساسية: كيف يُمكن التفاوض على السلام إذا لم تكن لديك سلطة اتخاذ قرارات الحرب والسلام في بلدك؟ بل كيف يُمكن للرئيس جوزيف عون أن يضمن قدرته على تنفيذ حتى وقف إطلاق النار مع إسرائيل؟ هذا يعني، في جوهره، أنه سيحتاج إلى الاتفاق مع إسرائيل أولاً، ثم التوصل إلى اتفاق مع حزب الله، وبالتالي الالتزام بما يوافق عليه حزب الله".
وأضاف: "هذا تكرارٌ لديناميكيات منظمة التحرير
الفلسطينية
وحماس، ونعلم جميعاً كيف ستنتهي الأمور. هذا الوضع لن ينجح، ببساطة لأن حزب الله ليس صاحب القرار النهائي في الحرب، فهذا القرار بيد النظام في طهران. إذن، كيف يضمن عون تطبيق أي هدنة؟ باختصار، لا يستطيع. ومرة أخرى، ما دام حزب الله يمتلك ترسانته، فإن لبنان ليس صاحب القرار في أي اتفاق يوقعه".
ويتابع التقرير: "هذا واضحٌ تماماً، حتى قبل التوصل إلى أي اتفاق. لقد أعلن حزب الله معارضته لعملية التفاوض المباشر، وبالتالي لن يُعترف بالنتيجة أو تُقبل. مع هذا، فإنّ أي اتفاق سيُلزم الدولة اللبنانية فقط، التي ستتحمل تبعات أي خرق من جانب حزب الله. باختصار، لا يستطيع عون ضمان موقف حزب الله في أي اتفاق دولي".
وختم التقرير: "لو كان بالإمكان تقديم نصيحة لعون، مع انتشار أنباء عن اجتماع محتمل مع بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، فستكون بدعوته إلى عدم الحضور إلا إذا تمكن من نزع سلاح حزب الله. وإلا، فسيخسر لبنان ونفسه على جبهات عديدة. لا جدوى من المصافحة إن لم يكن بالإمكان تحقيق النتائج.. يجب تجريد حزب الله من ترسانته ومعرفة كيفية تحقيق ذلك هي مهمة عون الأولى والأهم".
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هل تتجه إيران إلى تقليص دور "حزب الله"؟ تقرير لافت
Lebanon 24
هل تتجه إيران إلى تقليص دور "حزب الله"؟ تقرير لافت
03/05/2026 07:56:47
03/05/2026 07:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "هدنة لبنان".. كلام لافت من سفير بريطانيا
Lebanon 24
عن "هدنة لبنان".. كلام لافت من سفير بريطانيا
03/05/2026 07:56:47
03/05/2026 07:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "نفط إيران" العالق في البحر.. كلام أميركي لافت
Lebanon 24
عن "نفط إيران" العالق في البحر.. كلام أميركي لافت
03/05/2026 07:56:47
03/05/2026 07:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يكشف عن إحباط محاولة لـ"حزب الله" لاقتحام موقع عسكري داخل لبنان!
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يكشف عن إحباط محاولة لـ"حزب الله" لاقتحام موقع عسكري داخل لبنان!
03/05/2026 07:56:47
03/05/2026 07:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الإسرائيلية
الفلسطينية
الأميركيين
الإسرائيلي
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
عاجل.. إنذار إسرائيلي جديد لمناطق عدّة في جنوب لبنان
Lebanon 24
عاجل.. إنذار إسرائيلي جديد لمناطق عدّة في جنوب لبنان
23:42 | 2026-05-02
02/05/2026 11:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يقنن عملياته العسكرية جنوباً
Lebanon 24
"حزب الله" يقنن عملياته العسكرية جنوباً
23:26 | 2026-05-02
02/05/2026 11:26:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مطالبة لبنانية لواشنطن بوقف العدوان نهائياً
Lebanon 24
مطالبة لبنانية لواشنطن بوقف العدوان نهائياً
23:22 | 2026-05-02
02/05/2026 11:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط مع السلام في الداخل: سقف التفاوض اتفاق الهدنة
Lebanon 24
جنبلاط مع السلام في الداخل: سقف التفاوض اتفاق الهدنة
23:19 | 2026-05-02
02/05/2026 11:19:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة: الحفاظ على السلم والأمن الدوليين حصراً
Lebanon 24
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة: الحفاظ على السلم والأمن الدوليين حصراً
23:15 | 2026-05-02
02/05/2026 11:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تدهور وضعها الصحيّ ونقلها إلى المستشفى... الموت يُغيّب فنانة قديرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ ونقلها إلى المستشفى... الموت يُغيّب فنانة قديرة (صورة)
10:16 | 2026-05-02
02/05/2026 10:16:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن نتنياهو ولبنان.. تقرير أميركي لافت جداً
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن نتنياهو ولبنان.. تقرير أميركي لافت جداً
11:00 | 2026-05-02
02/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب تهديد إسرائيليّ... إخلاء حيّ من السكان
Lebanon 24
بسبب تهديد إسرائيليّ... إخلاء حيّ من السكان
09:28 | 2026-05-02
02/05/2026 09:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يبدّل قواعد المواجهة مع إيران
Lebanon 24
ترامب يبدّل قواعد المواجهة مع إيران
11:00 | 2026-05-02
02/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"National Interest": لتضييق الخناق على حزب الله.. انظروا إلى غرب أفريقيا
Lebanon 24
تقرير لـ"National Interest": لتضييق الخناق على حزب الله.. انظروا إلى غرب أفريقيا
10:30 | 2026-05-02
02/05/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
23:42 | 2026-05-02
عاجل.. إنذار إسرائيلي جديد لمناطق عدّة في جنوب لبنان
23:26 | 2026-05-02
"حزب الله" يقنن عملياته العسكرية جنوباً
23:22 | 2026-05-02
مطالبة لبنانية لواشنطن بوقف العدوان نهائياً
23:19 | 2026-05-02
جنبلاط مع السلام في الداخل: سقف التفاوض اتفاق الهدنة
23:15 | 2026-05-02
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة: الحفاظ على السلم والأمن الدوليين حصراً
23:11 | 2026-05-02
انعكاسات لبنانية للقرار الأميركي بانتهاء صلاحية قرار الحرب على إيران
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
03/05/2026 07:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
03/05/2026 07:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
03/05/2026 07:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24