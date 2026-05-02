إجتماع "إستثنائي بين الجيش و "الميكانيزم" والنواب السنّة يدعمون قرار الدولة بالتفاوض

حملت التطورات العسكرية في ، ملامح معركة طويلة، إذ يعمل جيش العدو على نسف المنازل والمنشآت المدنية، منعاً لاستخدامها في وقت لاحق، فيما يطوِّر " " أدوات القتال، وفي مقدمها المسيّرات الانتحارية العاملة بالألياف الضوئية، على وقع توسعة الحزام الأمني بالنار إلى العمق، وعزل مدينة عبر إخلاء القرى المحيطة بها وقصفها.

وفي مؤشر سياسي لافت، وبعد غياب لأشهر، زار رئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)، الجنرال الأميركي كليرفيلد، ، وعقد مع العماد رودولف هيكل اجتماعاً استثنائياً في قاعدة بيروت الجوية.

ووصف الجيش الاجتماع بـ"الاستثنائي"، وتناول الوضع الأمني في والتطورات على صعيد المنطقة، وسبل الاستفادة القصوى من الميكانيزم وتطوير عملها، كما تم التأكيد خلاله على أهمية دور الجيش وضرورة دعمه في ظل المرحلة الحالية.

إلى ذلك، برز لقاء تشاوري عقده النواب السنّة، أكدوا في ختامه التمسك بمرجعية واتفاق نصًا وروحًا، كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظم الحياة السياسية، وشدّدوا على دعم حكومة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، مع التشديد على ضرورة الانتقال من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة.

كما أجمعوا على دعم مسار وقرار الدولة في التفاوض مع إسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، مع التأكيد على ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي ، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح.