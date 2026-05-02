تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إجتماع "إستثنائي بين الجيش و "الميكانيزم" والنواب السنّة يدعمون قرار الدولة بالتفاوض

Lebanon 24
02-05-2026 | 23:04
A-
A+
إجتماع إستثنائي بين الجيش و الميكانيزم والنواب السنّة يدعمون قرار الدولة بالتفاوض
إجتماع إستثنائي بين الجيش و الميكانيزم والنواب السنّة يدعمون قرار الدولة بالتفاوض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حملت التطورات العسكرية في جنوب لبنان، ملامح معركة طويلة، إذ يعمل جيش العدو الإسرائيلي على نسف المنازل والمنشآت المدنية، منعاً لاستخدامها في وقت لاحق، فيما يطوِّر "حزب الله" أدوات القتال، وفي مقدمها المسيّرات الانتحارية العاملة بالألياف الضوئية، على وقع توسعة إسرائيل الحزام الأمني بالنار إلى العمق، وعزل مدينة النبطية عبر إخلاء القرى المحيطة بها وقصفها.
 
وفي مؤشر سياسي لافت، وبعد غياب لأشهر، زار رئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)، الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد، بيروت، وعقد مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل اجتماعاً استثنائياً في قاعدة بيروت الجوية.
 
 
ووصف الجيش الاجتماع بـ"الاستثنائي"، وتناول الوضع الأمني في لبنان والتطورات على صعيد المنطقة، وسبل الاستفادة القصوى من الميكانيزم وتطوير عملها، كما تم التأكيد خلاله على أهمية دور الجيش وضرورة دعمه في ظل المرحلة الحالية.
 
إلى ذلك، برز لقاء تشاوري عقده النواب السنّة، أكدوا في ختامه التمسك بمرجعية الدستور واتفاق الطائف نصًا وروحًا، كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظم الحياة السياسية، وشدّدوا على دعم حكومة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، مع التشديد على ضرورة الانتقال من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة.
 
كما أجمعوا على دعم مسار وقرار الدولة في التفاوض مع إسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، مع التأكيد على ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح.    
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اجتماع استثنائي بين قائد الجيش ورئيس لجنة "الميكانيزم"
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 07:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين "الكتائب" و "التقدمي" أكد أهمية دور الجيش وتكثيف التنسيق السياسي
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 07:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية" تدعم قرار نزع سلاح "حزب الله" وتدعو لسيادة الدولة
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 07:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا: ندعم قرار الحكومة اللبنانية بحظر الأنشطة العسكرية لـ"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 07:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24

اتفاق الطائف

قائد الجيش

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

النبطية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
23:42 | 2026-05-02
Lebanon24
23:26 | 2026-05-02
Lebanon24
23:22 | 2026-05-02
Lebanon24
23:19 | 2026-05-02
Lebanon24
23:15 | 2026-05-02
Lebanon24
23:11 | 2026-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24