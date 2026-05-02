تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جنبلاط مع السلام في الداخل: سقف التفاوض اتفاق الهدنة

Lebanon 24
02-05-2026 | 23:19
A-
A+
جنبلاط مع السلام في الداخل: سقف التفاوض اتفاق الهدنة
جنبلاط مع السلام في الداخل: سقف التفاوض اتفاق الهدنة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب عماد مرمل في "الجمهورية":
 
 
يوحي وليد جنبلاط عبر سلوكه، أن "التفاوض" بين اللبنانيين يبقى أهم من التفاوض مع إسرائيل، وأنه إذا كان لا بدّ من حوار معها فمن باب أولى أن لا ينقطع الحوار الداخلي، من أجل تحصين الموقف اللبناني في مواجهة العدوانية الإسرائيلية والشروط المطروحة.
 
 
وإذا كان جنبلاط يتفهم خيار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون باعتماد التفاوض المباشر فإنه أيضاً يفهم هواجس "الثنائي الشيعي"، خصوصاً صديقه الرئيس نبيه بري، ويعرف أن توازنات التركيبة اللبنانية لا تتحمل الاندفاعات السريعة والحمولات الزائدة.
 

من هنا، يعتبر جنبلاط أن سقف التفاوض يجب أن يكون العودة إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949 مع بعض التحديث لها إذا لزم الأمر.
 

ويؤكد العارفون، أن رفض جنبلاط السلام والتطبيع لا ينبع من مسايرة للمكون الشيعي أو للرئيس نبيه بري تحديداً، في مقابل مسايرة عون في سلوكه مسار التفاوض، وكأنه يسعى إلى تدوير الزوايا والتموضع في الوسط بين الطرفين.
 

ويعتبر جنبلاط أن الضمان لتحصين مسار التفاوض ومنع شروده إنما يكمن أولاً في تأمين أوسع توافق وطني ممكن حوله، وثانياً في تحديد أجندة واضحة له تتضمن الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق للأسرى وإعادة النازحين وبدء الإعمار وإحياء اتفاقية الهدنة.
 

ويفترض جنبلاط، أن هذه الأجندة تستطيع التوفيق بين مقتضيات إنهاء الحرب مع تل أبيب ومتطلبات حماية السلم الأهلي في الداخل، وإلّا فإن الذهاب إلى أبعد من ذلك سيسمح للكيان الإسرائيلي بأن يربح السلام، فيما سيخسره لبنان الذي لا يتحمل مغامرة سياسية من هذا النوع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مخزومي: نؤيد مبادرة الرئيس عون للتفاوض المباشر واتفاق سلام مع إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 07:57:45 Lebanon 24 Lebanon 24
عن التفاوض مع إسرائيل.. هذا ما قاله جنبلاط
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 07:57:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هل "اتفاق الهدنة" لا يزال الإطار الممكن للحل؟
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 07:57:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان جديد للجيش عن مُطلقي النار بعد إتّفاق الهدنة
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 07:57:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس نبيه بري

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
23:42 | 2026-05-02
Lebanon24
23:26 | 2026-05-02
Lebanon24
23:22 | 2026-05-02
Lebanon24
23:15 | 2026-05-02
Lebanon24
23:11 | 2026-05-02
Lebanon24
23:07 | 2026-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24