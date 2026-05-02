"حزب الله" يقنن عملياته العسكرية جنوباً

كتب ريشار في "نداء الوطن":

في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، تتكشف ملامح تبدّل واضح في أداء " " العسكري، لا سيما بعد نحو سنتين ونصف السنة على فتح جبهة إسناد غزة. وبحسب مصدر عسكري لبناني لـ "نداء الوطن"، فإن "الحزب" بات يعتمد استراتيجية تقنين الاستهدافات، من خلال إطلاق المسيّرات أو الصواريخ بشكل محدود ومدروس، بعدما كان يعتمد في مراحل سابقة على كثافة نارية أعلى.

ويشير المصدر إلى أن هذا التحول يعكس انتقال "الحزب" من منطق كثافة النيران إلى منطق انتقاء الأهداف، حيث لم يعد يستخدم الصواريخ بالوتيرة نفسها، بل بات يختار توقيت الضربات والأهداف التي يمكن أن تحقق أثرًا سياسيًا وعسكريًا بأقل كلفة ممكنة، في محاولة واضحة للحفاظ على مخزونه من الذخيرة في ظل القيود المتزايدة على الإمداد.

وأكد المصدر أن "تراجع عمليات "الحزب" في يعود إلى جملة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها ، إضافةً إلى فقدان "الحزب" جزءًا كبيرًا من حرية المناورة الميدانية، فالوحدات لم تعد قادرة على التحرك بسهولة أو تبديل مواقعها، ولا على فتح محاور إطلاق جديدة، ما يجعلها أكثر عرضة للرصد والاستهداف، وهو ما يُعد أخطر من مجرد نقص في الذخيرة".

وفي هذا السياق، أوضح المصدر العسكري أن "انقطاع خط الدعم يعود إلى مجمل التحولات التي شهدتها منطقة ، ما أدى إلى تضييق الخناق اللوجستي على "الحزب"، وتقييد قدرته على إعادة التزود بالعتاد بالوتيرة السابقة"