عاجل.. إنذار إسرائيلي جديد لمناطق عدّة في جنوب لبنان

أصدر الجيش ، اليوم الأحد، إنذاراً عاجلاً لسكان عدد من القرى والبلدات الجنوبية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن المناطق المشمولة بالإنذار هي: الدوير، عربصاليم، الشرقية (النبطية)، جبشيت، برعشيت، ، دونين، بريقع، قعقعية ، القصيبة (النبطية)، كفرصير.

وزعم جيش العدو أنه " في ضوء قيام بخرق اتفاق وقف اطلاق النار، يضطر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة".

وذكر أنه "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر".