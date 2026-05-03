تجاوز "الإحراج".. موقف حاسم من جنبلاط

كان لافتاً البيان الذي أصدره الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الإشتراكي" بشأن استنكاره التعرض للرموز الدينية، وحديثه عن دور المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع لجهة الحد من الخطاب التحريضي أو التجييش الطائفي.



ما أدلى به يتقاطع مع انزعاج سجلته المختارة إزاء التطورات الأخيرة والخطاب التحريضي الذي ساد البلاد إثر فيديو أظهر رسماً كاريكاتورياً لأمين عام " " الشيخ نعيم في مقابل قيام مناصري لـ"الحزب" بإهانة البطريرك الماروني .



وفعلياً، فإن جنبلاط وجد نفسه غير قادرٍ على تسمية الـ"LBCI" باسمها في قضية الفيديو الكاريكاتوري لقاسم لاسيما أنّ ابنته داليا هي زوجة جوي الضاهر، نجل الشيخ بيار الضاهر، صاحب المحطة. لكن في المقابل، فإن جنبلاط أبدى امتعاضاً نُقل عنه إزاء ما حصل بشكل عام، وتغريدته جاءت في إطار سحب فتيل الاشتعال بالتوازي مع ما فعله ببيانه الرافض لأي تطاول على الرموز الدينية.





