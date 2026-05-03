تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"المس بالمراجع الروحية مرفوض".. مواقف جديدة استنكرت التعرض للراعي

Lebanon 24
03-05-2026 | 03:27
A-
A+
المس بالمراجع الروحية مرفوض.. مواقف جديدة استنكرت التعرض للراعي
المس بالمراجع الروحية مرفوض.. مواقف جديدة استنكرت التعرض للراعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استنكرت العمدة المركزية للجامعة الباسيلية في لبنان وبلاد الانتشار برئاسة الرئيس المهندس نعوم باسيل في بيان، ما صدر من إساءات بحق البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق.
 
 
وفي بيان لها، قالت العمدة المركزية: "إننا إذ نؤكد رفضنا القاطع للتعرض الذي يطال رمزاً وطنياً طالما كان صوتاً للحكمة والاعتدال والحوار، نهيب بالجهات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المسببين في الاساءات لدرء الفتنة".


وأكدت العمدة الوقوف الى جانب بكركي وسيدها لما فيه مصلحة لبنان وجميع اللبنانيين مسيحيين ومسلمين.
 
 
أيضاً، استنكر المستشار القانوني لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك المحامي فادي ابراهيم التعرض للبطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وقال في بيان: "نستنكر بأشدّ العبارات وأقسى درجات الرفض والإدانة للإساءة السافرة التي طالت غبطة ابينا  البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، والتي تمثّل تعدّيًا وقحاً ودنيئاُ على مقامٍ روحيّ ووطنيّ يُفترض صونه لا التطاول عليه. إنّ هذه الأفعال، أكانت عبر رسوم كاريكاتوريّة أو بيانات أو منشورات على وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي، تعتبر  اساءات منحطة  تعكس امراض اصحابها النفسيّة وتفلتهم الاخلاقي، ولا يمكن اعتبارها رأيًا أو تعبيرًا، بل هي تحقيرٌ متعمّدٌ ومرفوضٌ يستوجب المساءلة ضمن أحكام قانون العقوبات اللبناني، وبما قد يندرج أيضًا، عند الاقتضاء، ضمن الجرائم الواقعة على السلم الأهلي وإثارة النعرات".


وختم: "إنّ المسّ بالمراجع الروحية والرموز الوطنية أمرٌ مرفوضٌ قطعًا، والقانون وحده كفيل بردع كلّ تجاوز وملاحقة كلّ من تورّط في هذا الاعتداء".
 
 
كذلك، عبرت رابطة قدامى الاكليريكية البطريركية المارونية، في بيان، عن حزنها لما بلغته بعض النفوس المريضة من انحطاط في التفكير والتعبير، بحيث اتاحت لنفسها الاطاحة بالمحرمات، والمسّ بالمقام الروحي الاول، واثارة المشاعر الوطنية، في فترة تشتد حاجة المواطنين الى تماسكهم في مواجهة التحديات.


وذكرت الرابطة بأن "بكركي قاعدة الهيكل اللبناني، وأن سيدها حارسه، والمؤتمن على مجده، ولن تقوى عليه ابالسة الججيم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: التعرّض لرؤساء الطوائف والمقامات الروحية في لبنان عمل مدان ومرفوض
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 11:52:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"الوطني الحر" استنكر التعرض للبطريرك الراعي: للالتزام بالمسؤولية الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 11:52:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب محامي بيروت استنكر التعرض للراعي: يهدّد مفهوميْ الميثاقية والرسالة
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 11:52:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: التعرض لرئاسة مجلس الوزراء بالشتائم مستنكر ومرفوض
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 11:52:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

وسائل الإعلام

العقوبات

ابراهيم

ماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:21 | 2026-05-03
Lebanon24
04:50 | 2026-05-03
Lebanon24
04:30 | 2026-05-03
Lebanon24
04:13 | 2026-05-03
Lebanon24
04:00 | 2026-05-03
Lebanon24
03:56 | 2026-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24