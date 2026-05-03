لبنان
"المس بالمراجع الروحية مرفوض".. مواقف جديدة استنكرت التعرض للراعي
03-05-2026
|
03:27
استنكرت العمدة المركزية للجامعة الباسيلية في
لبنان
وبلاد الانتشار برئاسة الرئيس المهندس نعوم
باسيل
في بيان، ما صدر من إساءات بحق البطريرك
مار بشارة بطرس الراعي
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق.
وفي بيان لها، قالت العمدة المركزية: "إننا إذ نؤكد رفضنا القاطع للتعرض الذي يطال رمزاً وطنياً طالما كان صوتاً للحكمة والاعتدال والحوار، نهيب بالجهات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المسببين في الاساءات لدرء الفتنة".
وأكدت العمدة الوقوف الى جانب بكركي وسيدها لما فيه مصلحة لبنان وجميع اللبنانيين مسيحيين ومسلمين.
أيضاً، استنكر المستشار القانوني لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك المحامي فادي
ابراهيم
التعرض للبطريرك
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
، وقال في بيان: "نستنكر بأشدّ العبارات وأقسى درجات الرفض والإدانة للإساءة السافرة التي طالت غبطة ابينا البطريرك مار
بشارة بطرس الراعي
، والتي تمثّل تعدّيًا وقحاً ودنيئاُ على مقامٍ روحيّ ووطنيّ يُفترض صونه لا التطاول عليه. إنّ هذه الأفعال، أكانت عبر رسوم كاريكاتوريّة أو بيانات أو منشورات على
وسائل الإعلام
ومنصّات التواصل الاجتماعي، تعتبر اساءات منحطة تعكس امراض اصحابها النفسيّة وتفلتهم الاخلاقي، ولا يمكن اعتبارها رأيًا أو تعبيرًا، بل هي تحقيرٌ متعمّدٌ ومرفوضٌ يستوجب المساءلة ضمن أحكام قانون
العقوبات
اللبناني، وبما قد يندرج أيضًا، عند الاقتضاء، ضمن الجرائم الواقعة على السلم الأهلي وإثارة النعرات".
وختم: "إنّ المسّ بالمراجع الروحية والرموز الوطنية أمرٌ مرفوضٌ قطعًا، والقانون وحده كفيل بردع كلّ تجاوز وملاحقة كلّ من تورّط في هذا الاعتداء".
كذلك، عبرت رابطة قدامى الاكليريكية البطريركية المارونية، في بيان، عن حزنها لما بلغته بعض النفوس المريضة من انحطاط في التفكير والتعبير، بحيث اتاحت لنفسها الاطاحة بالمحرمات، والمسّ بالمقام الروحي الاول، واثارة المشاعر الوطنية، في فترة تشتد حاجة المواطنين الى تماسكهم في مواجهة التحديات.
وذكرت الرابطة بأن "بكركي قاعدة الهيكل اللبناني، وأن سيدها حارسه، والمؤتمن على مجده، ولن تقوى عليه ابالسة الججيم".
