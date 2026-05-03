لبنان
الوزيرة لحود من دير الكريم في غوسطا: درب الجبل جوهرة الخريطة السياحية اللبنانية
Lebanon 24
03-05-2026
|
03:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت وزيرة السياحة لورا
لحود
، أن "درب الجبل جَوْهَرَة الخَريطَة السياحيّة اللبنانِيّة، وخَلِيّة عَمَل دائِم لتَدريب عشرات الأَدِلّاء من مُخْتَلَف المناطق، وإِبْراز تَنَوُّعِنا البيئي والبيولوجي، وفتح المَسار أَمام الجَميع، بِمَن فيهُم الأَشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حَرَكِيًّا وبَصَرِيًا، لِيَكون
هذا البلد
مَصْدَر إلْهام لِكُلّ أَبْنائِهِ".
كلام
الوزيرة
لحود جاء خلال مشاركتها في
الدورة
التدريبية التي أقيمت على مدى يومين في دير
الكريم
في غوسطا، حيث التقت رئيس الدير الأب
جورج
الترس والمدير التنفيذي لجمعية "درب الجبل
اللبنانية
" عمر صقر، وعضو
اللجنة المنظمة
لدرب مار شربل في جمعية درب السما فادي
صليبا
، والمشاركين في الدورة الذي تجاوز عددهم الستين.
وأضافت: "في زَمَن الانْقِسامات، هذين الدربين يَقومان بِمَهَمَّة بَسيطة لكِن جَوْهَرِيّة: يُعيد رَبْط اللّبنانيّين بِبَعْضِهِم، وَبِالأَرض. ويطلق حياةً اقتصادية فِعْلِيّة وَمُستَدامَة حَوْلَهُ".
وخُصصت هذه الدورة بالتحديد لتدريب أدلاء، من جمعية "درب الجبل اللبنانية" ومشروع درب مار شربل، لمرافقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتزامن مع متابعة العمل ميدانياً على تأهيل درب مار شربل الذي يعتبر أطول درب حج ديني في
لبنان
.
