الوزيرة لحود من دير الكريم في غوسطا: درب الجبل جوهرة الخريطة السياحية اللبنانية

أكدت وزيرة السياحة لورا ، أن "درب الجبل جَوْهَرَة الخَريطَة السياحيّة اللبنانِيّة، وخَلِيّة عَمَل دائِم لتَدريب عشرات الأَدِلّاء من مُخْتَلَف المناطق، وإِبْراز تَنَوُّعِنا البيئي والبيولوجي، وفتح المَسار أَمام الجَميع، بِمَن فيهُم الأَشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حَرَكِيًّا وبَصَرِيًا، لِيَكون مَصْدَر إلْهام لِكُلّ أَبْنائِهِ".







كلام لحود جاء خلال مشاركتها في التدريبية التي أقيمت على مدى يومين في دير في غوسطا، حيث التقت رئيس الدير الأب الترس والمدير التنفيذي لجمعية "درب الجبل " عمر صقر، وعضو لدرب مار شربل في جمعية درب السما فادي ، والمشاركين في الدورة الذي تجاوز عددهم الستين.







وأضافت: "في زَمَن الانْقِسامات، هذين الدربين يَقومان بِمَهَمَّة بَسيطة لكِن جَوْهَرِيّة: يُعيد رَبْط اللّبنانيّين بِبَعْضِهِم، وَبِالأَرض. ويطلق حياةً اقتصادية فِعْلِيّة وَمُستَدامَة حَوْلَهُ".







وخُصصت هذه الدورة بالتحديد لتدريب أدلاء، من جمعية "درب الجبل اللبنانية" ومشروع درب مار شربل، لمرافقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتزامن مع متابعة العمل ميدانياً على تأهيل درب مار شربل الذي يعتبر أطول درب حج ديني في .

