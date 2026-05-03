ينشطان بترويج المخدِّرات في صيدا.. وهذا ما حلّ بهم (صورة)

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:



بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة استمرت لعدة أيام، تمكّنت قوة من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة من توقيف شخصَين في مدينة بجرم ترويج مخدِّرات، وهما كل من:



-ا. ح. (مواليد عام 1988، لبناني)



-ا. ع. (مواليد عام 1990، لبناني) بحقه عدة مذكّرات توقيف بجرم ترويج مخدِّرات.



بتفتيشهما، ضبطت بحوزتهما كمية من المواد المخدّرة على الشكل التالي: كوكايين، باز كوكايين، حشيشة الكيف، حبوب كبتاغون، ماريجوانا، ومادة الكيتامين.



تم تسليمهما مع المضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة المختص.

