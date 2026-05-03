مفاجأة إسرائيلية عن بنت جبيل.. تقرير أمني وميداني!

03-05-2026 | 07:00
مفاجأة إسرائيلية عن بنت جبيل.. تقرير أمني وميداني!
نشر موقع "واللا" الإسرائيلي تقريراً جديداً تحدث فيه عن سقوط مدينة بنت جبيل تحت الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن هذه البلدة تمثل بعداً رمزياً لـ"حزب الله".

وفي حديث عبر الموقع الإسرائيلي، قال ضابط في قسم أبحاث الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إنَّ "حزب الله قد أنشأ بنية تحتية عسكرية على مر السنين، وكان يستعد لمناورة برية للجيش الإسرائيلي، لكنه فوجئ بحجم القوات التي حاصرت المنطقة وسعت إلى قتل المسلحين وتدمير البنية التحتية".

وأوضح ضابط المخابرات قائلًا: "كانت معركة بنت جبيل أهم شيء كان على حزب الله خسارته على الجبهة. هذا هو آخر وأهم معاقل الحزب، وهو رمزهم القتالي منذ حرب لبنان الثانية، فالمكان الذي ألقى فيه أمين عام حزب الله السابق حسن نصرالله خطاب بيت العنكبوت، وسط هتافات مدوية ضد إسرائيل، قد خسره حزب الله لصالح الفرقة الـ98 قبل أسبوع".

وأضاف: "لقد كانت هذه ضربة قاصمة لأحد أهم أصول حزب الله، ولم يخسر الحزب أي نقاط، لقد مُني بفشل ذريع على جميع المستويات، وقد سحقت الفرقة 98 هذا المكان تماماً".

وتابع: "لقد قُتل مئات العناصر هناك، ودُمرت كميات كبيرة من الأسلحة، وهو حدث جلل، وله أثر مدمر على معنويات جنوب لبنان بأكمله".

ويقول موقع "واللا" إنّ معلومات استخباراتية دقيقة وهجمات جوية وبرية فضلاً عن تحركات سريعة وذكية للقوات في عدة مواقع لم يتوقعها عناصر "حزب الله"، أدت إلى انهيار النظام الأمني في المنطقة.

وتضمنت خطة هجوم الفرقة 98 أيضاً قطع طرق الإمداد اللوجستي، لمنع وصول التعزيزات من قوات الاحتياط من مختلف المناطق، فيما تقول المصادر العسكرية إنَّ "حزب الله يدرك أنه إذا وصل الجيش الإسرائيلي إلى بنت جبيل، فإنه يعرف كيف يصل بقوة إلى مناطق أخرى، بما فيها القنطرة".

وقال أحد المصادر: "ما بناه حزب الله، دمرته الفرقة 98، وسيستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى يعيد حزب الله بناءه، إن استطاع ذلك أصلاً. لقد قدم الجيش الإسرائيلي شيئاً مختلفاً في هذه العملية، على عكس عملية سهام الشمال". (إرم نيوز)

