لبنان

رابطة العاملين في "اللبنانية" تعلن الاضراب الأربعاء والخميس

Lebanon 24
03-05-2026 | 05:11
رابطة العاملين في اللبنانية تعلن الاضراب الأربعاء والخميس
رابطة العاملين في اللبنانية تعلن الاضراب الأربعاء والخميس
أعلنت رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية، أنه "بعد التشاور بين أعضاء الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية، تم التأكيد على المطالب الواردة في البيان السابق، والتي لا تزال دون أي استجابة تُذكر، وأهمها في الوقت الراهن المطالبة الفورية بدفع الراتبين اللذين أُقرا للقطاع العام منذ تشرين الثاني 2023، ولم يتم صرفهما حتى تاريخه، المطالبة الفورية بدفع الرواتب/الزيادات الستة التي وُعدت الحكومة بدفعها، والتي لم تُنفذ فعليًا حتى الآن".


ودعت في بيان الى "ضرورة إعادة النظر بشكل فوري في بدل النقل، بما يتناسب مع الارتفاع الكبير والمستمر في أسعار المحروقات وكلفة النقل الفعلية، ومتابعة ملف المباراة المحصورة بالمدربين والأجراء، ومعالجة الخلل القائم في الهيكل الإداري الفني".


وتابعت: "بناءً على ما تقدّم، ومع إعلان رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب يومي 6 و7 أيار من الشهر الحالي، تعلن رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية: الإضراب التام يوم الأربعاء الواقع فيه 6/5/2026، مع عدم الحضور والالتحاق بأماكن التحركات،  الإضراب في مراكز العمل يوم الخميس الواقع فيه 7/5/2026، انسجامًا مع التحركات المطلبية ودعمًا لوحدة الموقف مع باقي روابط القطاع العام ودعوة جميع العاملين إلى الالتزام الكامل بهذه التحركات".


وختمت الرابطة، معلنة بقاء اجتماعاتها مفتوحة، على أن تعاود الاجتماع يوم الجمعة الواقع فيه 8/5/2026 لاتخاذ القرار المناسب بناءً على متطلبات المرحلة المقبلة، تأكيدًا على استمرارها في التحركات حتى تحقيق المطالب المحقة.
